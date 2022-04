El Festival Còmic de Figueres va tancar ahir la seva 15a edició amb èxit de públic i la sensació d’haver recuperat sensacions d’abans de la pandèmia. El codirector del certamen, Xavier Valentí, va assenyalar que després de dos anys marcats per les restriccions de la covid-19, aquest 2022 han pogut celebrar un festival «com abans» amb els aforaments plens. Valentí no va voler destacar cap dels espectacles en particular, però va posar en valor que molts d’ells hagin omplert l’aforament. Això i tot, des de l’organització van reconèixer que els artistes més mediàtics han estat els que més interès han despertat entre els assistents. Val a dir, però, que alguns com «Sortint del búnquer», «Humor de micro» o «Julien Cottreau» han estat dels més concorreguts.

Davant l’èxit viscut els darrers dies, des del Festival Còmic esperen que les xifres de públic d’aquest any serveixin de referent de cara a properes edicions. «Com totes les activitats teatrals ens hem de reinventar, però la voluntat de l’organització, de la ciutat com del públic és continuar amb un certamen que concentra tanta gent i que és una crida per a aquest primer període vacacional de Setmana Santa a Catalunya», va assenyalar Valentí. L’actuació del popular còmic italià Leo Bassi va ser l’acte de clausura de l’edició d’enguany. Per Figueres hi han passat artistes tan populars com Julien Cottreau o els membres del programa de Catalunya Ràdio «El Búnquer». De fet, l’espectacle d’en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez és un dels que va esgotar totes les entrades.

D’altra banda, «Humor de Micro», que reunia veus populars com Magí Garcia i Manel Vidal de «la Sotana», la humorista Judit Martín o la mateixa Neus Rossell va reunir unes 900 persones al Teatre Jardí de Figueres. «Totes les propostes han tingut concurrència. Hi havia ganes de fer coses i la setmana santa hi ha convidat», va assenyalar el codirector del Festival Còmic.

Més ganes d’humor

«Ha estat un èxit, l’hem pogut agafar on l’havíem deixat el 2019, però amb més ganes d’humor després de dos anys de mesures restrictives i amb limitacions», així responia Valentí en ser preguntat per una valoració del festival. Des de l’organització també van destacar que tots els espais han tingut concurrència de públic i van concloure que «la gent s’ha bolcat i el temps ha acompanyat. Ha estat un any d’aniversari, de celebració i per mirar endavant amb molt d’optimisme».

Tres dies d’alegria

La quinzena edició del festival s’ha allargat tres dies i ha comptat amb un total de divuit espectacles. Alguns dels artistes que han trepitjat els escenaris figuerencs són: el mestre de l’humor, Leo Bassi, amb el seu espectacle The best of; el francès Benoît Charpe amb Les zèles d’Obus; la reconeguda Gardi Hutter també ha trepitjat el festival amb el seu espectacle Joana d’Arcghhh; el francès Julien Cottereau que va tornar a embriagar al públic amb el seu número aaAhh Bibi o el duo de còmiques format per Hélène Gustin i Tanja Simma que van omplir de somriures amb el seu espectacle THE ONE & the one. A banda de figures internacionals, també va comptar amb cares conegudes com la monologuista i guionista, Charlie Pee, o els integrants de «El búnquer» de Catalunya Ràdio format per Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.

D’altra banda, també s’han celebrat durant aquests dies activitats paral·leles com un concurs de vídeos humorístics que arriba a la segona edició.