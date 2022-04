La troballa dels cadàvers d’unes noies en una zona de dòlmens de l’Empordà és el punt de partida de El restaurador de relicarios, la quarta novel·la de Joan Porxas Gallego (Figueres, 1969), la quarta en la qual relata una trama criminal, i la quarta que té com a protagonista el detectiu alemany Herr Doktor Schaefers. El llibre serà presentat demà dimarts, dia 19 d’abril, a dos quarts de vuit del vespre, en un acte a l’Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona en el qual intervindran, a més del mateix Porxas, l’historiador Salvador Plantalech i el periodista Alfons Petit, cap de redacció de Diari de Girona.

Quan se li demana per què una quarta novel·la de crims i amb el mateix protagonista, Porxas explica que «m’he sentit còmode amb el personatge i amb la fórmula, i de fet, crec que Herr Doktor encara pot donar més de si. En cada llibre hem anat veient coses noves sobre la seva vida, el personatge ha anat creixent, i encara que pot anar més enllà tampoc no el vull allargar més del compte».

Herr Doktor Schaefers és el protagonista dels quatre llibres que Joan Porxas Gallego, que professionalment es dedica a la indústria farmacèutica, ha escrit en els últims anys. La sèrie va arrencar amb El arte del crimen ampurdanés (2014) i va continuar amb Las lágrimas de la luna carmesí (2016) i La concubina del dragón de jade (2018). Si El restaurador de relicarios ha trigat més temps a arribar no ha estat per cap motiu en concret: «Mai m’he marcat fites, a l’hora d’escriure, ni m’han faltat les idees. Sempre he dedicat a cada llibre el temps que creia que necessitava», apunta l’autor, que sí que admet que el confinament a causa de la pandèmia li va servir per replantejar tot el que havia fet fins llavors d’aquest nou treball i també per reescriure força.

Com a prova que no li falten les idees, Porxas avança que ja està treballant en una nova aventura de Herr Doktor Schaefers, i encara més: «M’agradaria tancar el cercle amb una preqüela». Sempre, però, amb aquesta combinació de novel·la de crims, misteri i intriga, un àmbit en el qual se sent molt còmode: «Em deixo guiar per coses que he llegit i crec que aquest costat fosc del món dona molt de joc com a escriptor i també com a lector, que és fàcil que s’enganxi si li saps estimular la curiositat. Aquelles ganes de saber més que són innates a la naturalesa humana, la voluntat d’esbrinar què s’amaga al darrere de la cortina o de la porta tancada. Saber jugar amb això et permet engrescar el lector i donar-li sorpreses».