«Teníem ganes de retrobar-nos, de ser conciliadors per tornar a ser feliços i recuperar el que ens va prendre la pandèmia», explica Still Ill, una de les veus de Lágrimas de Sangre, per resumir l’esperit del nou treball del grup, Armónico desorden. La formació el presenta divendres a La Mirona de Salt, dins el festival Strenes, en el que serà l’inici d’una temporada «de les d’abans», que els portarà per festes majors, festivals massius com el Viña Rock i també per Amèrica, amb sis concerts en deu dies a Mèxic.

Dos anys i mig després de Vértigo, Lágrimas de Sangre torna amb un to «més calmat» i amb temes més introspectius. «La narrativa del grup ens ha dut fins aquí. Quan vam fer Vértigo estàvem enfadats pel que ens tocava viure com a músics i com a persones. Ara venim d’on venim, tenim ganes de passar pàgina i de recuperar els camins que dúiem abans de la pandèmia», explica Jordi Estivill, és a dir, Still Ill.

Assenyala que aquest és el disc en què més parlen d’ells mateixos: «No ha sigut premeditat, però un cop acabat en fem aquesta lectura. És un disc de fer una anàlisi de la situació personal, no tant de parlar de política o de temes socials. Conté una crítica feta des del dia a dia, des de la quotidianitat, que al final és el més sincer».

En aquest sentit, a l’àlbum hi aborden qüestions poc habituals en el món del rap, com ara la salut mental. «Sempre hem intentat allunyar-nos del clixé del raper totpoderós i vacilón. Hem expressat el que sentíem, per això hem tocat temes com la depressió o l’ansietat, cal parlar de la teràpia d’una forma normal», diu Still Ill, que posa com a exemple les sessions de teràpia de grup periòdiques que fa la banda.

«N’hem tret molt de profit. Venim de ser un grup d’amics de poble que de cop es troben en un projecte que s’ha fet gros i s’ha convertit en feina. Passem moltes hores junts, de desgast i tot això s’ha de gestionar», explica.

Assegura que el rap és un gènere que funciona «com a via d’expressió, per extreure coses de dins que és complicat dir en persona». «Nosaltres sempre hem fet música des de la sinceritat», continua.

«Sempre hi ha un filtre, però les coses que volem dir les acabem dient. No hem tingut mai censura explícita, perquè la nostra música no és carn d’Audiència Nacional. Podem dir les coses sense ser incendiaris, no ser explícits ens protegeix una mica, però sabem que a vegades fas un acudit i pot acabar malament», afirma Still Ill en relació a casos com els dels rapers Valtonyc o Pablo Hassel, a qui dediquen un dels temes d’Armónico desorden.

Pel que fa al so del disc, assegura que, tot i que des de fa temps treballen en un rap «que no sigui del tot ortodox, amb melodies i tornades molt cantades» i acostant-se a estils com el reggae o el soul, en aquest nou treball han anat més enllà, «amb temes més llatins», tocant gèneres «com l’havanera o la bossa nova» perquè els agrada «jugar».

Juguen també amb les col·laboracions, envoltant-se de referents i músics propers, com Sharif, Falsalarma, Vito i El Pony Pisador.

Amb el concert del dia 22 a l’Strenes enceten una gira com les d’abans de la pandèmia, després de l’aturada pel confinament, que els va obligar a cancel·lar tota la temporada de concerts i festivals del 2020. Com que la formació està constituïda com a cooperativa, van poder cobrar una temporada d’atur. A més, diversos integrants del grup, van aprofitar el temps per tirar endavant projectes en solitari, entre ells el mateix Still Ill amb un treball totalment en català.