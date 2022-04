Bona part de les editorials han coincidit durant anys en reeditar lectures prescriptives dels currículums acadèmics de Primària i Secundaria, que han estat disponibles de manera sostinguda, com ara les grans obres de Mercè Rodoreda, Víctor Català o Josep Pla. Per contra, llibres que no formen part de les lectures escolars obligatòries o d’altres menys populars dels mateixos autors no s’han publicat des de fa anys i difícilment es poden trobar entre les novetats literàries.

Els últims anys, sobretot gràcies a la iniciativa de segells independents, s’han tornat a posar en circulació obres totèmiques de la literatura catalana. És el cas, per exemple, de Barcino que, amb una voluntat integral per abordar dels inicis fins a la primera meitat del segle XX, ha posat en marxa una col·lecció específica, la Imprescindibles- Biblioteca de Clàssics Catalans, per posar en circulació obres i autors que fa anys que no es troben a les llibreries. La col·lecció ha arrencat amb Tirant Lo Blanc, La punyalada de Marian Vayreda i la Poesia completa de Bartomeu Rosselló-Porcel. Fonoll també recupera cada any autors catalans cabdals, especialment els vinculats amb Ponent, com ara Manuel de Pedrolo, de qui s’ha publicat un text inèdit, Visita a la senyora Soler, que havia quedat oblidat als arxius de la censura. La coordinadora de l’editorial, Anna Pérez Mir, exposa que la seva aposta és treballar autors «de fons, els que sostenen una cultura i la fan gran», posant-la per davant de la novetat. Comanegra fa temps que també treballa buscant autors del corpus català descatalogats. Recentment, acaben de reeditar una antologia de Joan Fuster, dins la qual hi ha diversos assajos introbables fins ara, i dos llibres de contes en un únic volum d’Anna Murià. Properament, publicaran la novel·la inèdita de Guillem Viladot i un llibre de Gabriel Ferrater. Per Jordi Puig, director editorial de Comanegra, el repte rau en fer «despertar» les ganes de descobrir o rellegir els clàssics, una responsabilitat que atribueix als editors però també a la «prescripció lectora». Males Herbes fa temps que ha emprès una direcció similar i recentment ha publicat A la boca dels núvols. Entre sambes i bananes, de Ramon Vinyes; una reedició de l’obra publicada el 2014 de Joan Oller i Rabassa La barca d’Isis; el volum de diversos autors Bromistes, tramposos i mentiders. Antologia del realisme màgic català; la gironina Aurora Bertrana amb La ciutat dels joves -per primera vegada amb el text íntegre, que no va pasar la censura franquista- o Maria Aurèlia Capmany (Quim/Quima) i Joaquim Carbó (Els orangutans). De la seva banda, Edicions de 1984 ha reeditat la poesia completa d’Àngel Guimerà i està recuperant Juli Vallmitjana. Club Editor ha fet el mateix amb Blai Bonet i Víctor Català, Adesiara ha posat la mirada en Joaquim Ruyra i l’editorial Trípode ho fa amb un període concret a través de la Biblioteca del Modernisme. Des del grup Som, també tenen previst editar Consells, proverbis i insolències, de Joan Fuster, descatalogat i amb una última edició que data del 1992.