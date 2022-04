'Benvolguda’ (Columna), d’Empar Moliner, i ‘La vall de la llum’ (Destino), de Toni Cruanyes, lideren les llistes dels llibres més venuts en ficció i no ficció en català a Catalunya, respectivament, la setmana de l’11 al 17 d’abril, a pocs dies de la celebració de Sant Jordi, segons dades de Libridata. Pel que fa als llibres més venuts en castellà, a la primera posició de ficció, hi ha ‘Roma soy yo’ (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, i en no ficció, ‘Verdades a la cara’ (Nabona), de Pablo Iglesias.

En ficció en català, després de Moliner, l’acompanyen en les primeres posicions ‘Mamut’ (Club Editor), d’Eva Baltasar; ‘El monstre de Santa Helena’ (La Campana), d’Albert Sánchez Piñol; ‘Junil a les terres dels bàrbars’ (Club Editor), de Joan Lluís-Lluís, i ‘Morir-ne disset’ (Proa), de Sergi Belbel. En no ficció en català, al costat de Toni Cruanyes, hi ha entre els primers llocs, ‘L’alegria de viure’ (Univers), de Sílvia Soler; ‘Crims: llum a la foscos’ (La Campana), de Carles Porta; ‘Manual d’adoctrinament de l’escola catalana’ (Bridge), d’Òscar Dalmau, i ‘Tots els colors del negre’ (Ara llibres), de Jordi Borràs. Pel que fa als llibres de literatura infantil i juvenil en català, els més venuts són ‘La colla dels 11’ (Animallibres), de Rocío Bonilla; ‘La princesa, el drac i el cavaller desarmat’ (El cep i la nansa), de Joan Turu; ‘Catalanament’ (Montena) de La incorrecta; ‘Bitmax & Co. Garfunkel en directe!’ (Combel), de Jaume Copons i Liliana Fortuny, i ‘La meravellosa i horripilant casa de la iaia’ (Combel), de Meritxell Martí Orriols. Més venuts en castellà Els més venuts en castellà a Catalunya en ficció són ‘Roma soy yo’ (Ediciones B), de Santiago Posteguillo; ‘El libro negro de las horas’ (Planeta), de García Saenz de Urtui; ‘Cauterio’ (Anagrama), de Lucía Lijtmaer; ‘Violeta’ (Plaza & James), d’Isabel Allende, i ‘El Castillo de Barbazul’ (Tusquets), de Javier Cercas. En no ficció, després de Pablo Iglesias hi ha ‘La muerte contada por un sapiens a un neandertal’, de Juan José Millas i Juan Luís Arsuaga; ‘Por si las voces vuelven’ (Planeta), d’Ángel Martín; ‘Florentino Pérez, el poder del palco’ (Akal), de Fonsi Loaiza, i Marian Rojas Estape amb ‘Cómo hacer que te pasen coses buenas’ (Espasa). En literatura infantil i juvenil en castellà; ‘Las perrerías de Mike 1’ (Mr Ediciones) de Mikecrack; ‘Semen mola’ (Montena), d’Anna Salvia i Cristina Torrón; ‘Yosoyplex y la piràmide maldita’ (Montena), de Yosoyplex; ‘Trilogia fuego 1. Ciudades de humo’ (Crossbooks), de Joana Marcus, i ‘Boulevard’ (Montena), de Flor M. Salvador.