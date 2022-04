La rosa tornarà a ser protagonista per Sant Jordi, tot i que fer-la arribar als carrers per la diada serà més car aquest any. La gran majoria de flors que es regalaran per la diada arriben de Colòmbia i Equador i, en menor mesura, d’Holanda o Kenya, i el preu del transport des d’aquests països s’ha augmentat fins a un 50% i el propi producte també s’ha encarit.

Plàstics, cartrons o espigues que s’utilitzen com a complement per acompanyar les flors han doblat el seu preu, i tot plegat fa que la rosa sigui per als majoristes un 20% més cara que altres anys. El sobrecost, però, no hauria d’arribar al carrer. Des del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya afirmen que els majoristes i els floristes assumiran aquesta desviació de preus per tal de recuperar la il·lusió per una de les diades més importants del sector.