La Generalitat recupera l’esmorzar literari de Sant Jordi a Girona després del parèntesi per la pandèmia. La tradicional trobada entre escriptors, llibreters i editors se celebrarà el matí de la diada als Serveis Territorials de Cultura, a la Casa Solterra. Amb els poetes Quim Español i Rosa Font, aquest any l’acte portarà per títol Poetes de Girona.

L’esmorzar literari tornarà després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la pandèmia. El darrer va ser l’any 2019, després que l’any anterior la Generalitat no el pogués convocar per l’article 155 i l’Ajuntament de Girona n’assumís l’organització. El retorn d’un Sant Jordi plenament presencial també es notarà en espais com biblioteques o espais patrimonials d’arreu de les comarques gironines. Així, el divendres 22 les biblioteques celebraran la desena Revetlla de Sant Jordi, amb una programació especial, festiva i participativa que torna després de l’anul·lació de l’edició del 2020. La Biblioteca Comarcal de Blanes, per exemple, s’obre com a espai perquè els autors novells hi presentin els seus llibres; a la Bisbal d’Empordà la protagonista serà Felícia Fuster i a Figueres Eduard Iniesta i David Alegret enaltiran, a través de la música, el paper de la dona en la poesia. Els espais museístics de la Generalitat també se sumen a la festa literària amb portes obertes al Museu d’Art de Girona i a totes les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya. En el cas d’Empúries, qui s’apropi a visitar el jaciment podrà gaudir d’una visita virtual a través de la tecnologia de la realitat virtual i a Ullastret, durant tot el cap de setmana, es projectarà, a la sala immersiva, l’audiovisual amb la reconstrucció virtual del conjunt arqueològic.