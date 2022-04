La catedral de Girona organitza pel 22 d'abril la 6a edició de la Consueta de Sant Jordi, una obra de teatre litúrgic. El text, d'autoria anònima, representa la llegenda de Sant Jordi tal com s'explica a la consueta medieval de la catedral de Mallorca (s. XVI). Enguany la catedral ha programat un passi només per a les escoles a les onze del matí i ja ha esgotat les entrades. Les funcions obertes al públic general es faran a dos quarts de set de la tarda i a dos quarts de nou del vespre. Les entrades són gratuïtes però cal fer una reserva a través del web de la catedral. En la representació hi participarà el drac dels Diables de l'Onyar i Sant Jordi a cavall.

La catedral de Girona recupera la Consueta de Sant Jordi aquesta diada i programa tres representacions d'aquest text litúrgic pel divendres 22 d'abril, el dia abans de la diada. La producció va a càrrec del Capítol de la Catedral de Girona i estarà dirigida per Guillem Fernàndez-Valls. L'adaptació i la dramatúrgia és obra de Josep Romer i els actors que hi participaran són Pep Massó, Guillem Fernàndez-Valls, Jordi Subirà, Ferran Frauca, Mireia Vallès i Raymon Pujol. A l'orgue, la música l'interpretarà Pau Riuró, que també n'ha fet l'adaptació musical. A més, l'artista Antoni Madueño cantarà una peça musical medieval en la cloenda de l'espectacle. El primer dels passis de la consueta es farà a les onze del matí i serà per a les escoles, tot i que ja no queden localitats disponibles. De cara a la tarda es faran dues representacions més obertes a tot el públic, una a dos quarts de set i una altra a dos quarts de nou. L'entrada és gratuïta però cal que els espectadors reservin el seu seient a través del web de la catedral (www.catedraldegirona.com). La Consueta de Sant Jordi es va estrenar a la seu episcopal gironina el 2017 amb motiu dels 600 anys de la decisió de construir la seva nau única, recuperant, d'aquesta manera, un espai que ja en època medieval havia acollit aquest tipus d'actes, de marcat caràcter pedagògic.