No hi fa d’actriu, sinó de periodista i puja a l’escenari a fer una entrevista. A un personatge, això, sí, que va morir fa més d’un segle, el 1917. L’entrevista somiada de Raquel Sans al gran heroi de la conquesta de l’Oest centra el nou muntatge escrit i protagonitzat per Ramon Madaula, Buffalo Bill a Barcelona, que s’estrena aquest divendres al Teatre de Salt. Madaula ha engrescat la periodista de TV3 i comparteixen escenari dirigits per Mònica Bofill en una peça que parteix de la visita que el considerat primer famós de la història va fer a la capital catalana l’any 1889.

Buffalo Bill, explica Madaula, és un personatge «que no té gens d’interès», però era al lloc just en el moment més adequat. «No era res, era un caçador de búfals, un cowboy que havia matat molts indis i a qui la premsa va convertir en un mite. Els Estats Units començaven a ser una potència mundial i necessitava ídols nacionals. Va ser alçat com el gran heroi de la conquesta de l’oest i d’allà va sorgir tot l’imaginari del western que es va acabar apropiant el cinema», diu sobre un personatge que va acabar girant per tot el món amb un xou amb indis i vaquers.

«El que m’interessava no era el personatge en si, sinó el contrast entre aquest imaginari americà, tant potent i artificial alhora, creat a correcuita per creure’s que eren una nació, i la Barcelona de finals del segle XIX. Era una ciutat una mica apocada, beata, on començaven a despuntar el catalanisme i el modernisme, però encara era una Barcelona petita», continua l’actor i dramaturg.

I és que, dins d’aquesta gran gira internacional, va passar quatre setmanes a Barcelona, però Bill, venerat en ciutats com Londres o París, no hi va aconseguir l’èxit esperat: «Era Nadal, feia fred... les condicions no eren propícies, així i tot la meva hipòtesi és que el caràcter del personatge no casava amb el tarannà dels catalans, no era el tipus d’heroi que necessitava Catalunya, hem de pensar que era un moment en què el gran ídol del país era Mossèn Cinto, mira quin contrast».

L’explicació de com es va forjar el personatge i la rebuda que va tenir a Barcelona s’articulen a l’escenari a través d’una entrevista imaginària entre Buffalo Bill, interpretat per Madaula, i la periodista Raquel Sans, que hi somia.

«Tot plegat té una justificació dramatúrgica, perquè en la ficció un dels seus familiars el va conèixer quan va ser a la ciutat i això li desperta l’interès, però tenia molt clar que no volia una actriu fent un personatge, sinó una periodista fent de periodista», explica Madaula, que assegura que la cara del Telenotícies era la primera opció quan va escriure el text i que «li ha fet un vestit a mida» perquè se sentís bé a l’escenari.

«És una periodista real, reconeixible, que a més és barcelonina i ha estat corresponsal a Washington, participant en un espectacle en què es parla molt dels Estats Units com a fenomen polític, social i econòmic», continua Madaula sobre la participació de la periodista, que «dona versemblança» a una història «totalment irreal» gràcies als referents de l’espectador.

A escena, però, aquesta entrevista pren forma més enllà del mer diàleg a plató, amb un viatge que els durà fins als Estats Units. «De mica en mica la Raquel s’ha anat trobant còmoda a l’escenari i ens hem atrevit a jugar», diu Madaula, sense revelar més detalls de la posada en escena que ha ideat Mònica Bofill, amb qui ja havia treballat a Els Brugarol.

Buffalo Bill a Barcelona s’estrena el 22 a Salt i farà parada a Torroella de Montgrí el 14 de maig, abans d’emprendre, passat l’estiu, una gira arreu del país.