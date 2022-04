La llibreria La Lluerna, al Barri Vell de Ripoll, va obrir portes a finals de gener. Les seves responsables, Carla Escarrà i Marta Barceló, es preparen per celebrar el seu primer Sant Jordi, una diada molt especial per al sector. "No tenim ni idea del que passarà i estem nervioses i emocionades", afirma aquesta última. Una de les incògnites és si hauran comprat massa llibres o si faran curt i destaquen la bona rebuda que ha tingut el projecte, impulsat des de la Cooperativa Mas La Sala. La idea va sorgir com a lectores, perquè no sabien on comprar el material que els interessava a la comarca. Són l'únic establiment dedicat només a la venda de llibres i la idea del projecte és convertir-se en una plataforma cultural on "passin coses".

"Som una llibreria petita i ens agrada fer la selecció del catàleg, per tenir controlar què tenim i on ho tenim i poder recomanar a partir de les editorials que hem triat", explica a l'ACN Marta Barceló. Les estanteries, reciclades i donades per un institut de la ciutat, inclouen títols d'editorials independents i també algunes cooperatives, que "estan fora dels circuits més comercials", segons les impulsores. Des de Periscopi, passant per Males Herbes o Pagès Editors, entre d'altres. El catàleg inclou sobretot narrativa catalana o traduccions al català, poesia, assaig i d'altres més específiques com ara feminisme.

La bona resposta que ha tingut el projecte, des que van obrir portes a finals de gener, els ha sorprès i el negoci marxa més bé del que s'havien imaginat. "No sé si érem pessimistes, però la gent està contenta i estem responent a una necessitat que hi havia", detalla Carla Escarrà, l'altra impulsora, juntament amb la Cooperativa Mas La Sala del Ripollès. Explica que feia més de dos anys que hi treballaven i que, tot va començar, des del punt de vista de lectores. "A Ripoll no hi havia una llibreria des de feia molts anys" i no trobaven un lloc on poder comprar el material que els interessava en tota la comarca on, fins ara, els llibres es venien només en quioscos o papereries.

El pal de paller és la venda presencial de llibres i convertir-se en referència cultural de la ciutat, ser un espai "on hi passin coses". L'emplaçament és un local de la Plaça Gran de Ripoll, on comparteixen espai amb una cafeteria i un espai de coworking. La Cooperativa n'és la propietària i van arribar a una entesa per encabir el projecte de la llibreria en una part de les instal·lacions per al qual paguen un lloguer. El fet d'estar al Barri Vell és també una declaració d'intencions. "Crèiem que feia falta i una reivindicació del comerç de poble", remarca Escarrà.

Un primer Sant Jordi molt il·lusionant

Aquesta setmana estan acabant d'obrir i repassar les caixes amb els títols que posaran a la venda aquest Sant Jordi. Les novetats també inclouen obres de km 0, d'autors del Ripollès. Des que van obrir portes ja han rebut la visita de molts d'ells i els han dedicat un apartat espacial. Títols com 'Una vida de secrets i silencis' de Montserrat Picola, 'De Ripoll al front', de Lídia Angelats o 'Els misteris dels golluts o nans de Ribes', de Joaquim Roqué i Miquel Sitjar, en són alguns exemples. Aquest últim el presentaran presencialment a Sant Jordi, juntament amb la resta de programació que inclou un taller de contacontes i un concert.

Una de les incògnites és si hauran calculat bé la quantitat de llibres o si esgotaran les existències. "No sabem com anirà, si serà una bogeria o hi haurà moments de més tranquil·litat, però segur que ens servirà per als pròxims anys", admet Barceló. Viure aquesta primera diada els fa molta "il·lusió" i també senten "nervis" a parts iguals.

Pel que fa a les preferències dels clients, Barceló explica que l'ha sorprès la gran demanda de narrativa i molt especialment de poesia, una secció que ara volen desenvolupar més. També han incorporat un apartat de venda de llibres de segona mà. Els clients poden portar-ne un de casa i, a canvi, agafar-ne un de la llibreria. O si no en tenen, pagar 3 euros per un de segona mà. Una bona opció, segons diuen, per aquells que ja no tenen espai i que no volen llençar-los.