Encara que encara llepant-se les ferides de la patacada «demolidora» de la pandèmia, amb unes xifres que mostren una «molt tímida» recuperació del sector després d’haver perdut més de la meitat del seu mercat per la covid, la indústria de la música en directe afronta el 2022 amb «prudent» optimisme. És la principal conclusió que s’extreu de la presentació per part de l’Associació de Promotors Musicals (APM) de l’Anuari de la Música en Viu del 2021, amb una facturació el passat exercici de 157,6 milions d’euros arreu de l’Estat, un 13,7% més que l’any anterior. Catalunya va ser el territori on la música va facturar més diners i també la que més va créixer respecte al 2020, un 23,1% més amb uns 36,7 milions d’euros.

Molt lluny encara de les xifres «rècord» del 2019, quan les taquilles dels concerts i festivals van amassar 382,5 milions d’euros, els professionals del sector veuen especialment favorable la corba ascendent viscuda des de l’estiu, quan es van començar a relaxar les restriccions sanitàries i, sobretot, el comportament del desembre passat. Amb 30 milions de recaptació, no va ser només el millor mes de tot l’any, sinó que va ser el segon millor desembre de tota la història des que es recopilen dades. La relaxació de les limitacions es va deixar sentir especialment als concerts a l’últim tram de l’any de Dani Martín, que va poder concentrar més aforament en els seus directes i es va convertir el 2021 en l’artista que va funcionar millor en viu, amb 127.766 assistents en només 11 concerts. El van seguir al podi la gira de comiat de José Luis Perales (gairebé 112.0000 espectadors en 37 concerts) i la d’Aitana (uns 105.200 a 31 concerts). Per les dificultats per celebrar macroesdeveniments s’ha optat per fer una única taula dels festivals amb més públic, monopolitzada pels cicles amb el públic assegut com l’Starlite de Marbella (Màlaga), que va celebrar 54 concerts i va reunir prop de 100.000 persones . Després d’aquesta cita, les que van funcionar millor van ser Marenostrum de Fuengirola (també a Màlaga), amb uns 81.500 assistents, i el festival Jardins de Pedralbes de Barcelona, ​​amb 76.600. Tanca la llista dels deu cicles amb més públic el festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, amb 37.800 espectadors l’estiu passat.