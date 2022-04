El Pati Cultural de la Diputació de Girona repetirà el format de l'any passat, amb una dotzena d'actuacions gratuïtes de teatre, música, dansa, circ i arts visuals en tres dies a la Casa de Cultura. Serà del 6 al 8 de maig, i entre les propostes inclourà un concert del Cor de Cambra del Conservatori Isaac Albéniz que donarà el tret de sortida a la celebració dels 200 anys de la Diputació. Es tracta del concert Cants espirituals (8 de maig), que se centra en la música sacra del romanticisme per a cor mixt i orgue de Mendelssohn, Brahms i Rheinberger.

La inauguració del Pati Cultural tindrà lloc el divendres 6 de maig a l'auditori Viader, amb la GIO Symphonia en format quartet. També el divendres, però al pati de la Casa de Cultura, hi actuarà l'Escola de Música Moderna de Girona, amb Elèctrica MBB, i alumnes de l'Eumes, en un nou horari nocturn.

Dissabte, hi ha quatre espectacles programats en els diferents espais. L'Associació Musical Escampillem obrirà la jornada amb el Taller de danses tradicionals dels Països Catalans i Occitània. A la tarda, actuaran l'Associació Fira del Circ de la Bisbal, amb iNSTants; Neandertal Records Associació Cultural, amb un concert de l'orquestra Camerata Penedès i la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles, amb La veïna del costat.

Diumenge, a banda de l'actuació del Cor de Cambra del Conservatori Isaac Albéniz, també pujaran als escenaris del Pati Cultural l'Escola Municipal de Dansa de Celrà, amb No more mozzarella i Kumiai; El Galliner, amb l'actuació de tres grups (I.A.S.T., Cara o creu i Aprendre de lletra); la Fundació Xarxa, amb animació per a la mainada de Jaume Barri; la Fundació Òpera Catalunya, amb una reducció de l'òpera Il barbiere de Siviglia, en format concert i la Fundació Casa de la Música, que tancarà l'esdeveniment d'enguany amb la Black Music Big Band Junior.