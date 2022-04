El director banyolí Albert Serra ha estat inclòs a la selecció oficial per a la Palma d'Or del pròxim festival de Cannes amb la seva pel·lícula "Tourment sud els îles", segona han anunciat aquest dijous els organitzadors.

Serra serà l'únic representant espanyol a la selecció oficial del festival, que havia anunciat el passat dia 14 els seus candidats a la Palma d'Or, però que la va ampliar amb tres títols més: "Le otto montagne", de Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen, i "Un petit frère", de Léonor Serraille.

El director trepitjarà la catifa vermella del certamen de la Costa Blava per tercera vegada, després d'haver vist com la seva "Muerte de Luís XIV" apareixia el 2016 com a projecció especial i tres anys més tard "Liberté" s'alçava amb el premi especial del jurat de la secció "Una certa mirada".

En aquesta ocasió, el director , amb vuit pel·lícules en la seva trajectòria, optarà a la Palma d'Or al costat de noms consagrats com Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu, Ruben Östlund i els germans Jean-Pierre i Luc Dardenne, que ja saben el que és guanyar aquest premi.

David Cronenberg, Arnaud Desplechin, Claire Denis o Valeria Bruni Tedeschi, seran altres dels seus rivals.

La pel·lícula és la història d'una reeixida escriptora que torna a la seva casa a la Polinèsia Francesa i que travessa una crisi creativa, per la qual cosa accepta un treball d'intèrpret per a un ambaixador, pel qual comença a sentir una forta atracció.