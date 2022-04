La Consueta de Sant Jordi, l’obra de teatre litúrgic que des del 2017 es representa a la Catedral de Girona, torna demà amb tres sessions. Com a novetat, aquesta representació de la llegenda de Sant Jordi tal com s’explica a la consueta medieval de la Catedral de Mallorca ha incorporat per a la sisena edició una sessió matinal per a escoles -per a la qual ja no queden entrades- i que s’afegeix a les dues del públic general, al vespre. Les places per assistir-hi són gratuïtes i limitades i es poden aconseguir al web de la catedral.

La presència del drac dels Diables de l’Onyar i el sant Jordi a cavall són dos dels elements més espectaculars de la Consueta. A més, enguany l’espectacle també compta amb l’artista Antoni Madueño, que hi cantarà una peça musical medieval. Sota la direcció de Guillem Fernàndez-Valls, la producció va a càrrec del Capítol de la Catedral de Girona i l’adaptació i dramatúrgia és obra de Josep Romeu Figueras. Els actors i actrius que hi intervindran seran Pep Massó, Guillem Fernàndez-Valls, Jordi Subirà, Ferran Frauca, Mireia Vallès i Raymon Pujol. La música de l’orgue serà interpretada per Pau Riuró Bofill, el qual ha fet també de l’adaptació musical, juntament amb Ferran Frauca. D’altra banda, els efectes de vol aniran a càrrec d’Accialt i la construcció del Drac de Girona ha estat obra de Nuxu Perpinyà.