A les portes de Sant Jordi, es posa en marxa a l’Estartit Malcuat, una nova editorial «molt gamberra» i amb ganes de «generar cultura més enllà de les grans ciutats i no només consumir-la», explica l’editor Joan Carles Punsola.

«Som una editorial amb contradiccions i no ens importa, tant ens semblaria bé publicar un llibre que abordi el canvi climàtic com un que tracti els pros i els contres del turisme i del que es viu a la Costa Brava. Sobretot, el que volem és donar veu a gent que no forma part del circuit però té coses a dir», afirma Punsola.

L’editorial, vinculada a professionals que venen del món del disseny i les belles arts, neix amb ganes de «donar veu a diferents temes i autors», sense «tancar-se a cap estil ni temàtica», explica Punsola, que assenyala que, pel seu bagatge, té ganes de tocar el llibre il·lustrat en català.

Amb l’objectiu de publicar entre dos i tres llibres l’any, Malcuat comença a caminar amb la publicació d’Abstractes, un llibre de contes de Marina Arrogante amb il·lustracions d’Olga Massaguer, que per ara es pot trobar en llibreries de les comarques gironines i Osona.

«Som un projecte senzill i petit i el vivim com una carrera de fons, no ens preocupa Sant Jordi sinó ser presents a les llibreries la resta de l’any i que el llibreter hi cregui tot l’any», diu Joan Carles Punsola.