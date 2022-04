Els llibreters de Girona han començat a muntar les parades a Fira de Girona per aquesta diada de Sant Jordi. L'amenaça de pluja prevista pel dissabte va portar als llibreters i floristes a demanar a l'Ajuntament de Girona instal·lar-se al palau firal. Des de mig matí algunes llibreries han començat a muntar taules, posar les senyeres i col·locar tots els llibres.

Fira de Girona obrirà les portes a les nou del matí i la gent podrà passejar-hi fins a les nou del vespre per trobar el llibre i la rosa perfectes per l'ocasió. A la planta baixa hi haurà les 29 parades de llibreters i floristes professionals, mentre que al primer pis s'hi instal·laran les 77 entitats que han sol·licitat tenir parada aquest any.