Ple absolut un any més per reviure la llegenda de Sant Jordi en un escenari de luxe, la Catedral de Girona. En la seva sisena edició, la Consueta de Sant Jordi ha incorporat una sessió matinal per a escolars i, tant aquesta, com les dues del vespre per al públic general, han esgotat les disponibles per gaudir de la representació de teatre litúrgic.

En total, 1.300 persones gaudiran aquest divendres de la representació de la llegenda de Sant Jordi tal com s’explica a la consueta medieval de la Catedral de Mallorca, escrita per un autor desconegut al segle XVI. La presència del drac dels Diables de l’Onyar i el cavaller sant Jordi a cavall són dos dels elements més espectaculars de la Consueta. A més, enguany l’espectacle també compta amb l’artista Antoni Madueño, que hi canta una peça musical medieval. Sota la direcció de Guillem Fernàndez-Valls, la producció va a càrrec del Capítol de la Catedral de Girona i l’adaptació i dramatúrgia és obra de Josep Romeu Figueras. Els actors i actrius participants són Pep Massó, Guillem Fernàndez-Valls, Jordi Subirà, Ferran Frauca, Mireia Vallès i Raymon Pujol, mentre que la música de l’orgue va a càrrec de Pau Riuró Bofill, el qual ha fet també de l’adaptació musical, juntament amb Ferran Frauca.