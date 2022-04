Columna Edicions · 416 pàgines

El misteri de la vida eterna · El periodista i crític de cinema gironí, Pep Prieto torna amb una novel·la plena de misteri i intriga. Segons s’explica a la sinopsi l’Agnès Malivern és una periodista freelance de trenta-nou anys que sobreviu fent reportatges i entrevistes. Un bon dia rep una trucada inesperada. És del representant de l’Aurora Ferrer, una actriu catalana de carrera meteòrica durant els anys cinquanta i seixanta que va arribar a aspirar a grans papers de Hollywood però que va desaparèixer misteriosament i mai més se’n va saber res. A partir d’aquí es desenvolupa un relat apassionat fins al punt que a la protagonista se li obren les portes d’un misteri que es remunta a molts segles enrere, descobrint també aspectes de la seva vida desconeguts.

Quan s’esborren les paraules · Rafel Nadal

Columna Edicions · 336 pàgines

Un relat íntim i molt emocionant · Deu anys després de la publicació de Quan érem feliços, Rafel Nadal torna a posar la seva mirada literària sobre la memòria, el pas del temps i les noves generacions en aquest llibre íntim i delicat amb el qual tanca la saga familiar més venuda de la literatura catalana. Quan s’esborren les paraules les coses perden el seu nom i deixen d’existir; aleshores a l’autor només li queda escriure aquestes pàgines sobre la baba Montserrat, amb l’esperança que cada cop que algú les llegeixi, posi en marxa les històries que s’hi expliquen i faci reviure un a un els seus protagonistes. Un relat que no amaga la nostàlgia per un temps que s’acaba, però que omple d’humor i de tendresa un temps que tot just comença. Un llibre d’una gran intensitat emocional que romandrà indeleble en la memòria dels lectors.

Distòcia · Pilar Codony

L’Altra Editorial · 196 pàgines

Guanyadora del Premi Documenta 2021 · La Goja, abreviació de Gloria, treballa en una granja de vaques i ovelles amb la seva sòcia, la Montse, i el seu treballador, en Lamine, un home negre separat amb un fill petit. Quan descobreix que s'ha quedat embarassada sense voler-ho, i sense preveure-ho, a la Goja li cau el món a sobre i decideix agafar-se espai i temps per prendre una decisió sobre el seu embaràs. Entre converses amb la seva mare, que és intrusiva i opina massa, la Montse, el noi que l'ha deixat embarassada i en Lamine, entre parts animals difícils, avortaments inesperats i dolorosos, la cura de vaques i ovelles i el dia a dia a la granja, la Goja haurà de rebuscar molt endins per trobar una resposta que no traeixi el seu compromís amb ella mateixa, i amb la vida que vol viure.

És la primera novel·la de l’escriptora banyolina i és tot un èxit. Ambientada en el món rural explica la complexitat de l’amor en totes les seves facetes i de l’embaràs de la seva protagonista, la Goja.

Un cafè a Roma · Josep Maria Fonalleras

Editorial Univers · 153 pàgines

Una mirada a la ciutat eterna · No hi ha una sola Roma; n'hi ha tantes com mirades hi reposen, tantes com passejades o cafès. Roma és un pòsit d'hores viscudes, d'esglésies on tornes a entrar, de columnes i negronis, de l'art que fascina i els ocres que t'atrapen. Aquesta és una Roma íntima, feta de records personals, de viatges i anècdotes, de les veus d'uns altres i de la mateixa veu que mira de copsar-la a través dels detalls. Un poble que és capital sentimental. No és una guia turística ni una enciclopèdia històrica, sinó un retrat de la ciutat i, alhora, un autoretrat de qui la mira i la viu.

Un passeig particular i íntim per Roma, una ciutat que l’autor coneix perfectament i on en aquest llibre ofereix les diferents visions i particularitats de la capital italiana.

Bruna Brown · Marta Bellvehí

Editorial Fanbooks · 384 pàgines

Un bestseller juvenil · La Bruna és una noia de Barcelona, amant de l’ordre, introvertida, que amaga un munt d’inseguretats. El dia que ha de fer el primer examen de selectivitat, pateix un atac de pànic provocat per la por a fracassar. Aquest fet la impulsa a prendre una decisió que li capgira la vida: marxar a Anglaterra a treballar com a au pair. A Birmingham viu algunes experiències doloroses i d’altres alliberadores, s’envolta de persones que entren dins el seu petit món amb intensitat, aprèn a superar obstacles i deixa de fugir per començar a prendre les seves pròpies decisions.

La novel·la parla honestament de temes tan importants com la salut mental en els adolescents, les relacions familiars i d'amistat, el descobriment de la sexualitat, la precarietat juvenil i la violència masclista. Entre les pàgines també descobrirem les il·lustracions de l’autora, la palamosina, Marta Bellvehí, que destaca algunes imatges d’aquesta primera novel·la amb el seu traç inconfusible.

L’edat dels vius · Mar Bosch Oliveras

Editorial Univers · 176 pàgines

Una novel·la sobre un futur molt possible · La protagonista perd a la seva parella. A partir d’aquest moment intenta afrontar la vida immersa sotmesa en dolor. Li queda, però, el descobriment d’un nou món desconegut.

El castillo de Barbazul · Javier Cercas

Editorial Tusquets · 400 pàgines

El retorn de Melchor Marín · Ha deixat de ser policia i treballa de bibliotecari però ara s’ha d’enfrontar a la desaparició de la seva filla.

Festes i tradicions catalanes · Àngel Rodríguez

Editorial l'Arca · 298 pàgines

Una recopilació de diferents costums · El periodista saltenc, Àngel Rodríguez ens porta una selecció de les diferents festes i tradicions que formen part del Catàleg del Patrimoni Festiu.

Viana · Jaume Sobrequés i Callicó

Base Editorial · 272 pàgines

Relat històric · Relat de l’empresonament pel seu pare del príncep Carles de Viana, primogènit hereu de la Corona, i de la reacció contra aquest fet per part del poble català i del govern de la Generalitat.

Els moviments humans · Narcís Comadira

Editorial 62 · 88 pàgines

L’autor celebra els 80 anys amb més poesia · Un autèntic regal. Narcís Comadira celebra els seus 80 anys regalant-nos un nou llibre de poesia que recull una gran emotivitat a cada pàgina. Un dietari poètic únic.

El cercle de Loplop · Sebastià Roig / Toni Benaiges

Males Herbes Editorial · 112 pàgines

Una aventura de Francesc Pujols · Ramón Gómez de la Serna visita Barcelona per fer una conferència. Algú li roba una maleta plena d’objectes estrambòtics i el detectiu Pujols l’ha de trobar.

Una nissaga de majordoms del Castell de Peralada · Diversos autors

Llibres del segle · 216 pàgines

Premi Carles Rahola de Comunicació Local · Un retrat de tres generacions de majordoms del castell amb fotografies inèdites. A càrrec de Marc Faro, Josep i Anna Teixidor.

Històries de l’Alta Garrotxa · Josep Vilar

Editorial Gavarres · 228 pàgines

La vida i la feina dels pagesos i pastors · Dins de la col·lecció del Caliu de la Memòria arriben aquestes històries de la vida dura i sacrificada dels habitants d’un dels indrets més espectaculars de les comarques gironines.

Barcelona Escape Room · Àngel Burgas

Grup Promotor Santillana · 214 pàgines

Una confrontació entre realitat i ficció · L’escriptor empordanès presenta una novel·la juvenil en la qual la Berta haurà de separar una frontera. Tot pot esdevenir una realitat o una ficció...

Un talp a l’antic Egipte · Martí Gironell

Editorial Estrella Polar · 32 pàgines

Les aventures del talp més eixerit · El talp Felip torna a visitar el jardí dels seus amics, en Quim i en Pep, i els proposa viatjar en el temps fins a l’Antic Egipte. Allà viurà un intens episodi d’aventures.

Fem Teatre! · Àngels Bassas

Editorial La Galera · 48 pàgines

Una descoberta de les arts escèniques · L’actriu i escriptora figuerenca publica aquest conte il·lustrat que convida als petits lectors ha descobrir tot el que hi ha al voltant de les arts escèniques. Fins i tot es desvetllen alguns secrets.

Cendres · Aurora Bertrana

Edicions Ela Geminada · 392 pàgines

La novel·la inèdita mai publicada · Finalment surt a la llum la novel·la que l’escriptora no va poder publicar mai a causa de l’escàndol que podia suposar a la seva època.

Quan els pobles no tenien nom · Miquel Martín

Edicions Sidillà · 336 pàgines

Els orígens de les nostres ciutats i pobles · Un llibre que parla de l’orígen de pobles, municipis petits, ciutats i fins i tot barris quan no tenien ni nom.

Bernardeta · Mateu Ciurana

Editorial Brau · 128 pàgines

El curtmetratge es trasllada a una novel·la · La mort violenta d’una estranya jove, amb brots místics, portarà el periodista local Maurici Clapés a fer una investigació sobre la personalitat de la noia.

Enigmes de la Bíblia · Lluís Busquets i Grabulosa

Balasch Editor · 324 pàgines

L’obra teològica culminant de l’autor · El llibre Enigmes de la Bíblia i cultura contemporània, editat en tres volums, està considerada fins ara com la culminació dels assaigs de teologia.

L’astrònoma i l’escriptor · Rosa Maria Gil Tort

Diputació de Girona · 154 pàgines

Cartes de Manolia Carreras a Carles Rahola · Recull de les cartes localitzades a l’Arxiu Municipal de Girona que Manolita Carreras va enviar a Rahola durant l’hivern i la primavera de 1908 i 1909.

L’art del formatge · Toni Gerez

Efadós · 360 pàgines

Una selecció de 300 formatges · Els amants del formatge no poden deixar de «degustar» la que serà una obra de referència sobre el formatge a càrrec de l’expert i cap de sala del Castell de Peralada.

100 anys en imatges · Toni Iglésies

Editorial GEiEG · 413 pàgines

El tancament de la trilogia del Grup · El centenari del GEiEG es tanca amb aquest llibre de 850 imatges amb pròleg a càrrec del periodista Jordi Grau, epíleg del arxiver Joan Boadas i la col·laboració d’Arnau Prat

Girona, 1939: porta de l’exili · Joaquim Nadal

Editorial l’Avenç · 280 pàgines

Els darrers dies de la guerra civil · L’historiador recull el darrer mes i mig abans de la fi del conflicte de la guerra civil i l’entrada de les tropes franquistes a Girona a través del testimoni de polítics i escriptors.