Prop d’un centenar de cares conegudes del món polític, social, econòmic i cultural han avançat a l'ACN les recomanacions literàries per Sant Jordi. La diversitat marca la proposta d'obres escollides, que van des del darrer llibre de Jordi Amat i Joan Lluís-Lluís, passant per autors com Miguel Gallardo, Ursula K. Le Guin, Edward Snowden i Colum McCann fins a Stefan Zweig i Josep Maria de Sagarra.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, tria ’Atrapa la llebre’ (Edicions del Periscopi), de Lana Bastasic; la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ‘Pensaments i opuscles’, de Blaise Pascal (Editorial Adesiara) i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, 'The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America', de Timothy D. Snyde.

El vicepresident, Jordi Puigneró, opta per ‘Vigilància permanent’ (Columna Edicions), d'Edward Snowden, mentre la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, anima a tothom a llegir els llibres que tenen a veure amb les commemoracions dels anys Ferrater, Fuster i Viladot. En aquest sentit, recomana un dels llibres que s’ha llegit aquest any, ‘Les closques’ (L’Altra Editorial), de Laia Viñas.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, es decanta per ‘Un bon partit’, (La Butxaca), de Vikram Seth; la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, per ’Atreveix-te a fer les coses a la teva manera. La revolució del lideratge de les dones’ (Destino), de Iolanda Batallé; la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, per ‘La mà esquerra de la foscor’ (Raig verd) d’Ursula K. Le Guin, i la titular de Recerca i Universitats, Gemma Geis, per ‘Verd aigua’ (Minúscula), de Marisa Madieri.

De la seva banda, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,Teresa Jordà, escull ‘L’armadura del rei’ (Ara Llibres), d’Albert Calatrava, Ana Pardo de Vera i Eider Hurtado, i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, 'Sufragisme i sufragistes: Reivindicant la ciutadania política de les dones'(Memorial Democràtic), de Josep Lluís Martin i Berbois i Susanna Tavera. El titular d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, recomana ‘L’alegria de viure’ (Univers), de Sílvia Soler, i el de Salut, Josep Maria Argimon, ‘Vèncer la por. Vida de Gabriel Ferrater’ (Edicions 62), de Jordi Amat.

Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, tria ‘Mites. La mitologia grega com ningú no te l’ha explicada’ (Ara Llibres), d’Stephen Fry; i Jaume Giró, responsable d’Economia, ‘Memòries’ (La Butxaca), de Josep Maria de Sagarra. 'Pau Casals, escrits i discursos: pau, pau i sempre pau!' (Angle), de Josep M. Figueres és la proposta de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina.

Núria Bendicho, Colum McCann i Stefan Zweig, autors escollits pels polítics

Pel que fa els partits polítics, el president del grup del PSC-Units, Salvador Illa, trial ‘Terres mortes’ (Anagrama), de Núria Bendicho; el president del grup d’ERC, Josep Maria Jové, ’Apeirògon’ (L’Altra Editorial), de Colum McCann; el president del grup de Junts, Albert Batet, ‘Missatges d'un món oblidat’ (Univers), de Stefan Zweig; el president del grup de Vox, Ignacio Garriga, ‘Misión de audaces’ (Editorial Bibliotheca Homo Legens), d'Óscar Rivas; la presidenta del grup de la CUP, Dolors Sabaté, ‘La voluntat de canviar’, de Bell Hooks (Editorial Tigre de Paper); la presidenta del grup d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ‘El món es torna senzill’ (Empúries), de Laura Gost; el president del grup de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ‘Paisajes de España’ (Espasa), de Fernando García de Cortázar, i el president del PPC, Alejandro Fernández, ‘De Blancanieves a Kurosawa. La aventura de ver cine con los hijos’ (Península), de Javier Ocaña.

Miguel Gallargo, Joana Bonet i Aurora Bertrana, entre els alcaldes

Entre els alcaldes catalans, Ada Colau regalarà a tots els regidors de l’Ajuntament de Barcelona el darrer llibre de Miguel Gallardo juntament amb Karin du Croo, ‘El gran libro de los perros’ (Astiberri). Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, recomana ‘Chacón. La mujer que pudo gobernar’ (Península), de Joana Bonet; Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, ‘Mirar el Renaixement’ (Viena Edicions), d’Antoni Gelonch; Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, ‘Els possessius’, (Amsterdam), de Jenn Díaz; Marta Madrenas, alcaldessa Girona, ‘Cendres’ (Edicions de la Ela Geminada), d'Aurora Bertrana. El president Diputació de Lleida, Joan Talarn, recomana ‘El vuitè nan’ (La Galera), de Josep Vallverdú.

Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, recomana 'Mil milles', de Tecla Martorell (Cossetània); Carles Pellicer, alcalde de Reus, recomana 'Àlbum d'amors complicats', d'Isabel Olesti (Viena Editorial); l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, 'Antonio Roca Cid. Lo retratista del Rastre', de Ganzell Edicions, 'L'Ebre, 50 raons per estimar-lo', d'Arturo Gaya (Cossetània) i Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, 'Romeu i Julieta' de William Shakespeare.

Per la seva part, l’alcalde de Berga, Ivan Sánchez, opta per 'Industrialització i caciquisme al Berguedà 1868-1907' (Àmbit de recerques del Berguedà), de Josep Noguera i Canal; l’alcalde d'Igualada, Marc Castells, per 'Igualada. 200 anys del Gremi de Traginers'(Efadós), de l'Antic Gremi de Traginers d'Igualada; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, per 'Lilinne i les bombolles de sabó' (Edicions de 1984), de Jordi Estrada; l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, per 'Junil a les terres dels bàrbars' (Club Editor), de Joan-Lluís Lluís i l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, per 'L'últim encontre'(Salamandra), de Sandor Marai

Sarah Gilbert i Ada Klein Fortuny, entre els responsables de Salut

En el terreny sanitari, el llibre que tria la física i investigadora Clara Prats, que dirigeix el grup BIOCOM-SC de l'UPC, és 'Vaxxers' (Hodder & Stoughton), de Sarah Gilbert i Catherine Green, sobre la història interna de la vacuna d'AstraZeneca; el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antoni Trilla, 'Desastre: Historia y política de las catástrofes' (Debate), de Niall Ferguson, que aborda les dificultats dels governs per respondre a les crisis i el metge i infectòleg Bonaventura Clotet, ‘La plaga blanca’ (L’Altra editorial), d’Ada Klein Fortuny.

Per la seva part, Jesús María Barrientos, president del TSJC, escull ‘Plomo en los bolsillos’ (Libros del K.O), de Ander Izagirre.

María José Figueras, rectora de la URV, recomana 'De l'Olivetti al teletreball' (Publicacions URV), de Josep Maria Arias i Manolo Tomàs, un dels representants i portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, 'El somni trencat: Amposta, revolució, guerra i exili', d'Andreu Caralt Giménez (col·lecció La Barcella, d'Onada Edicions).

El nou pare Abat de Montserrat, Manel Gasch, cita l’obra 'Bonaventura Ubach al país dels cedres i la Transjordània' (PAMSA), de Bonaventura Ubach i Lourdes Godoy

Jordi Amat i Neus Català, autors triats pel sector econòmic

En el terreny econòmic, Antoni Abad, president de CECOT, opta per ‘La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España’ (Editorial Ariel), de Joaquim Bosch; Camil Ros, secretari general de la UGT, per ‘Un cel de plom’ (Amsterdam), de Neus Català’; Javier Pacheco, secretari general de CCOO, per ‘Vèncer la por’ (Edicions 62), de Jordi Amat; Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical, per ‘L’Ombra d’Amazon. Una història del nostre futur’ (Edicions del Periscopi) d’Alec MacGillis.

El CEO de la GSMA i director del MWC, John Hoffman, proposa ‘Ouva Hugs a Star’ (Small Giants Publishing), de Mike Puglielli; Tobías Martínez, CEO de Cellnex, ‘Net Positive. How courageous companies thrive by giving more than they take’ (Hardvard Business Review Press), de Paul Polman i Andrew Winston, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ‘Carmen Balcells, traficant de paraules’ (Rosa dels Vents), de Carme Riera. Precisament aquest és el mateix llibre que recomana el president del Banc Sabadell, Josep Oliu.

Per la seva part, Damià Calvet, president del Port de Barcelona, proposa ‘Metrópolis’ (Edicions 62), de Ben Wilson; Marta Subirà, presidenta de FGC. ‘El Viatger’ (Símbol Editors), d'Albert Garcia Espuche; Antoni Cañete, president de PIMEC, ‘Los Europeos: Tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita’ (Editorial Taurus) d’Orlando Figes, i José Ignacio Goirigolzarri, president de Caixabank, ‘Los ingratos’ (Espasa), de Pedro Simón.

Joan Lluís-Lluís, Guillaume Apollinaire i Johanna Hedman, obres escollides pels autors

Magí Camps, filòleg i periodista, es decanta per 'Junil a les terres dels bàrbars' (Club Editor), de Joan-Lluís Lluís; Marta Pessarodona: ‘Alcohols’ (LaBreu), de Guillaume Apollinaire i ‘La mesura de totes les coses’ (Empúries), d’Andreu Gomila; Laia Aguilar, per ‘L’ordre de les coses’ (Comanegra), de Laura Tejada; Sílvia Soler, escriptora i periodista, per ‘Trío’ (Amsterdam), de Johanna Hedman

Jordi Basté tria el llibre ‘Sucamulla’ (Univers) de Magí Camps; Marc Artigau, ‘Les altres mares’, de Laia Aguilar (Columna); Jordi Amat, escriptor i filòleg, ‘Els temps esquerp’ (Arcàdia) de Raimon Obiols i Izaskun Arretxe, directora de l’ILC, 'Sota la pluja' (Comanegra) d’Anna Murià.

En el terreny musical, Klaus Stroink, d’Stay Homas, escull ‘Siddhartha’ (Debolsillo) de Hermann Hesse; Manu Guix, ‘The Brooklyn Follies’ (Anagrama), de Paul Auster; Suu, ‘Desayuno en Tiffany's’ (Anagrama), de Truman Capote, i Josep Bordes, líder i cantant del grup Pepet i Marieta, 'Mr. Vértigo' de Paul Auster (Anagrama).

Sara Mesa, Miguel de Unamuno i Trueba, al món del cinema

La directora de cinema Nely Reguera cita ‘Un amor’ (Anagrama), de Sara Mesa; Marc Crehuet, ‘Niebla’ (Catedra), de Miguel de Unamuno; Dani de la Orden, ‘Queridos niños’ (Anagrama) de Javier Trueba; l’actriu Nora Navas, 'Henry y Cato' (Impedimenta), d'Iris Murdoch, i el cineasta i actor Pau Durà, ‘El camino hacia la no libertad’ (Galaxia Gutenberg) de Timothy Snyder.

La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, tria ‘Elisa Kiseljak’ (La Campana), de Lolita Bosch, i la directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ‘La curva del olvido’ (Destino), de Pedro Zarraluki.

El director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, recomana ‘Els moviments humans’ (Edicions 62), de Narcís Comadira; el director de L’Auditori, Robert Brufau, ‘Guilleries’ (Males Herbes), de Ferran Garcia; la directora del TNC, Carme Portaceli, per ‘Les closques’, de Laia Viñas (L'Altra Editorial); Tania Brenlle, directora de La Villarroel, ‘Nuestra parte de noche’ (Anagrama) de Mariana Enríquez (Premi Herralde de Novela 2019); Àngels Margarit, directora del Mercat de les Flors. 'Calle de sentido único' (Periferica), de Walter Benjamin, i Juan Carlos Martel, director del Teatre Lliure, 'La meva Cristina i altres contes' (Edicions 62), de Mercè Rodoreda.

Blanca Llum Vidal i Cristina Massanés, propostes dels museus

Pel que fa els equipaments museístics, Pepe Serra, director del MNAC, es decanta per ‘La princesa sou Vós’ (Club Editor), de Blanca Llum Vidal; Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA, per ‘Eroica’ (L’accent), de Cristina Massanés, i Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, ‘Querido Scott, querida Zelda. Las cartas de amor entre Zelda y F. Scott Fitzgerald’ (Editorial Lumen), de Zelda Fitzgerald/Francis Scott Fitzgerald.

Més propostes: Lluís Bassat, ‘Del bosque a la libertad’ (Plataforma Editorial), de Faye Schulman; Xavi Pascual, director Strenes, Acústica i Sons del Món, ‘L’home que va viure dues vegades’ (Columna), de Gerard Quintana; Oriol Aguilà, director del Festival Castell de Peralada: 'Antologia sentimental de la música catalana’ (Peu de Mosca), del compositor Joan Magrané' i Carme Ruscalleda: ‘L’Enigma rus’ (La Campana), de Xavier Roig

Vicent Fibla, director artístic del Centre d'Art de Tarragona, recomana 'Aigua a genolls. Les dones del delta', de Rosa Queral Casanova (també de Publicacions URV); i Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, el llibre 'El Quijote', traduït per Andrés Trapiello.