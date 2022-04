Autors tan coneguts com els escriptors Empar Moliner amb Benvolugda i Santiago Posteguillo amb Roma soy yo, en ficció, i el periodista Toni Cruanyes amb La vall de la llum i l’expolític Pablo Iglesias amb Verdades a la cara, en no ficció, lideren la llista de llibres més venuts en els dies previs a Sant Jordi. Els acompanyen a la llista Eva Baltasar, Albert Sánchez Piñol, Carles Porta, Silvia Soler, Eva García Saenz de Urtui o Javier Cercas, també molt ben posicionats en les vendes la recta final cap a la diada.

Més enllà dels rànquings, però, els llibreters de la ciutat de Girona aposten per recomanar els últims llibres d’autors locals, com una novel·la inèdita d’Aurora Bertrana que ha rescatat Edicions de la Ela Geminada; el debut literari de la banyolina Pilar Codony i els nous treballs de Carles Sala o Josep Maria Fonalleras.

Sense voluntat d’exhaustivitat, perquè el mercat del llibre és plural, abundant i no s’acaba en la novetat acabada de sortir del forn, cinc prescriptors de les llibreries Geli, La 22, Les Voltes, Empúries i Calmot fan les recomanacions per la diada a Diari de Girona.

Bertrana, l'única coincidència

D’entre la quinzena de propostes recollides, només una coincidència, i no és per menys: una novetat d’una autora clàssica, Aurora Bertrana, recomanada tant per la llibreria Geli com per La 22. Es tracta de Cendres, una novel·la que la gironina va escriure als anys 60 i que no ha vist la llum fins a sis dècades més tard. L’atreviment de desmuntar la institució del matrimoni i de tocar temes com el suïcidi, l’homosexualitat o l’avortament va impedir que trobés editor i no ha estat fins ara que Adriana Bàrcia, especialista en l’autora gironina, l’ha recuperat del fons de la Universitat de Girona, n’ha fixat el text i l’ha pogut publicar.

Aquesta novel·la 100% gironina -per l’editorial, l’autora, la curadora de l’edició i fins i tot pels escenaris de la trama, que transcorre en part a la Costa Brava- és una de les recomanacions d’Aaron Sánchez Tolosa, de la llibreria Geli. Les altres dues són Junil a les terres dels bàrbars, una «petita utopia llibertària» de Joan-Lluís Lluís i Cauterio, de Lucia Lijtmaer, «una petita sorpresa» que, pel llibreter, «podria ser la gran novel·la feminista d’aquest any».

La tria de Jordi Gispert, responsable de La 22, és també una aposta per la proximitat. A més de l’inèdit de Bertrana, ha optat per Un cafè a Roma, de Josep Maria Fonalleras, una «celebració vital» a partir de les impressions de l’autor sobre la ciutat italiana i Dona de teatre, una biografia narrativa de Cristina Cervià que repassa tota la seva vida professional escrita per Núria Martí Constants. Per Gispert és una biografia «que dona molt de joc» i que pot ser interessant tant per a qui ja coneixia l’actriu com per descobrir-la des de zero.

També mira cap a casa Anna Nicolau, de la llibreria Les Voltes, que en la seva terna inclou Distòcia, l’estrena literària de la banyolina Pilar Codony. Guardonada amb el premi Documenta i ambientada en una granja, planteja «debats molt interessants» sobre la maternitat i què diferencia humans i animals. Les altres dues recomanacions de Nicolau són l’assaig d’Alec MacGillis A l’ombra d’Amazon, sobre l’impacte que causa la gran empresa de comerç en línia als Estats Units, i l’obra pòstuma de Jordi Cussà, Les muses, una novel·la amb tocs llegendaris amb un llenguatge ric i molt treballat.

Pel que fa a la llibreria Calmot, especialitzada en literatura infantil i juvenil, aposta pel darrer llibre del gironí Carles Sala, Capità Lluc, una aventura «tendra» i «superdivertida» reconeguda amb el premi Folch i Torres; a més de La carícia del vent, un llibre de vinyetes de Sandrine Kao «amb un punt filosòfic» i Una petita llavor de Mar Benegas, «un cant a la natura i un passeig per la vida» que, a parer de la llibretera Mònica Armangué, tant agradaran als lectors més menuts com als adults.

Maria Carme Ferrer, de la llibreria Empúries, es decanta pel misteri amb «l’entretinguda» Quarantena, una nova entrega de la sèrie que Petros Màrkaris dedica al comissari Kostas Kharitos, aquest cop amb la pandèmia com a rerefons, o La señora March de Virgina Feito, una novel·la psicològica que atrapa des de la primera pàgina. La darrera obra seleccionada per Ferrer és La formació d’una marquesa de Frances Hodgson Burnett, un clàssic amb amors i intrigues de la qual destaca l’excel·lent traducció i edició.