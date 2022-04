Girona no repetirà la celebració de Sant Jordi a la Copa i la Devesa, com estava previst inicialment, sinó al Palau de Fires. L’amenaça de pluja ha fet que l’Ajuntament de Girona, a petició del gremi de llibreries de la ciutat, hagi optat per traslladar les parades de la diada a cobert, al Palau Firal. No obstant el canvi d’escenari, molts autors i autores s’hi deixaran veure i signaran les seves noves obres durant tot el dia:

D’11h a 11:30h: Daniel Cid – L’espai d’un instant Salvador Casas – Matrioshka D’11h a 12h: Marta Bellvehí – Bruna Brown Lluís Balsells – La impresició dels llindars Alba Alfageme – Quan cridem els nostres noms Núria Martí Constans – Dona de teatre La incorrecte – Catalanament Anna Vergés – Todo lo que nació después de ti De 12h a 13h: Neus Vila i Figareda – Torna a volar papallona Juame Fàbrega – El bacallà. Receptes, consells i història CescCornet - #Fins aquí Mercè Saurina – El color de la pèrdua Tura Soler – El pantà maleït Susanna Pérez Civit – Follia noctàmbula Antoni Rico Garcia – Joan Fuster i el pensament nacional De 13h a 14h: Miquel Martín i Serra – Quan els pobles no tenien nom Àngels Roura – Matei vaig ser jo podries ser tu Rosa Font Massot – L’esquera i Temps El·líptic Josep M.Terricabras – Pensar diferent Vivim del cuentu – La rínxols dels llaços blaus Jordi Solé Feliu – Vivir sin zanahorias Carme Ferrando – No facis plans Toni Gerez i l’art del formatge De 16h a 17h: Clàudia Arqués – Criatures de ciutat Xavier Margenat – Sant Jordi i el drac devorallibres Joan Porxas – El restaurador de relicarios Edu Sívori – Paren el mundo que me quiero bajar, lo quiero cambiar Maria Bravo – Geografía de un deseo Francesc Duch – El vol de l’Alícia i altres contes Jaime Jorge Cordón – Valentina y el reloj del tiempo De 17h a 18h: Iolando Bustos – Cuinar amb flors Helena Borrell Carreras – 100 paraules de l’Empordà Carles Sala i Vila – Capità Lluc Àngels Moreno - Exposició Robert Fàbregas – Hikikoromi. Escrits des del refugi. Cristina Simon i Mencio – (Im)perdonable crim d’amor Assum Guardiola – Blau De 18h a 19h: Marc Bosch – L’edat dels vius Josep M.Terricabras – Pensar diferent Núria Martí Constans – Dona de teatre Carles McCragh – Un hombre sensato no debería escribir nunca cartas de amor Tura Soler – El pantà maleït Adriana Bàrcia – Efluvis domèstics i Cendres d’Aurora Bertrana Àngel Rodríguez – Festes i tradicions catalanes De 19h a 20h: Gemma Santaló – Volar a cegues Josep M.Fonalleras – Un cafè a Roma Miquel Fañanàs – Les drassanes del rei Xavier Díez – Nosaltres els sense nom de Joan Garcia Oliver Núria Esponella – Ànima de tramuntana Jordi Policarp – Santa Innocència! Mateu Ciurana - Bernadeta Girona trasllada les parades de Sant Jordi al Palau de Fires