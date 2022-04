Escriptors i editors han assistit aquest matí al tradicional esmorzar literari de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de la diada de Sant Jordi. Tots ells han celebrat que s'hagi pogut recuperar la cita després de dos anys de pandèmia, augurant que serà una bona jornada pel sector. En la mateixa línia s'han pronunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha assistit per primera vegada a la festivitat. Les dues han reivindicat que es tracta d'una festa "molt estimada" per la societat, que posa al centre "la literatura i el pensament". Colau també ha subratllat que la ciutat "està preparada" per acollir un Sant Jordi que ja s'ha fet "universal".

Degut a les previsions meteorològiques, l’esmorzar s’ha fet al Saló de Cent del consistori, on han assistit representants institucionals, així com un gran nombre d’escriptors i editors. L’encarregada de fer la intervenció principal ha estat l’alcaldessa de la ciutat que, posteriorment, li ha cedit la paraula a la pregonera de Sant Jordi 2022, Imma Monsó, que ha llegit un escrit titulat ‘La literatura que vull’. Entre els assistents, grans dosis d’optimisme en una jornada en la qual esperen recuperar “les xifres del 2019”. Així ho ha explicat el director de l’editorial Comanegra, Joan Sala, que ha celebrat que la pandèmia sigui una “cosa passada” i afirmant que tornen a estar en marxa “per seguir creixent”. Sala ha posat en valor les bones sensacions dels darrers dos anys, on el nombre de lectors ha augmentat. “S’han publicat bons llibres, les vendes són bones... estem il·lusionats perquè avui es confirmi tot això”, ha apuntat. El Gremi de Llibreters confia que aquest serà un "molt bon Sant Jordi" i que es recuperaran l'ambient i vendes del 2019 En la mateixa línia s’ha expressat la periodista i crítica cultural Lucía Lijtmaer, que enguany es presenta també com a escriptora després de publicar el seu nou llibre: ‘La sororidad no es a costa de todo’. “Visc el dia amb molta alegria, és un dia bonic, ple de literatura, amb molta gent que ha fet l’esforç després de dos anys molt complicats”, ha dit. De fet, ha assenyalat que s’està sentint “com una actriu per un dia”. “Escriure és un ofici molt solitari, el contacte amb la gent és fantàstic”, ha admès. Una celebració molt esperada Pel que fa a l’alcaldessa, ha desitjat una molt bona diada a tothom, recordant que la diada és una festa “de casa nostra” que representa valors com “la convivència, la llibertat, la pau, la cultura o la democràcia”. En aquest sentit, ha insistit que la ciutat ho celebra amb “màxima alegria”, després de més de dos anys de “patiment, restriccions i limitacions socials”. “És el primer Sant Jordi sense mascaretes ni restriccions en la primavera més esperada”, ha dit. Colau també ha posat en valor l’estrena de la superilla literària a Barcelona, que permetrà gaudir de la jornada “amb els carrers més pacificats, menys fum i menys cotxes”. Així, ha subratllat que avui toca celebrar “que estem junts, vius, i comptant amb la cultura com una de les principals eines fer front als reptes que tenim per endavant”. La batlle ha estat acompanyada enguany de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha acudit per primera vegada a la capital catalana per celebrar la festa. “És un regal”, ha assenyalat, “els carrers amb llibres, roses, llengües diverses i cultures diverses... és un fet meravellós que transforma la vida i la gent”. Díaz també ha afirmat que en gaudirà molt i que celebracions com aquestes marquen “el camí que s’ha de seguir”. “Treballar per un país plurilingüe, pluricultural, amb moltes festes i trobades com aquesta”, ha desitjat, afirmant que és molt important que la gent pugui disposar de llibres: “Ens fan lliures”, ha conclòs.