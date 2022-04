La galeria El Claustre de Figueres homenatjarà el pintor Ramon Pujolboira, mort el 2019. L’artista, que havia exposat moltes vegades tant a la galeria de Figueres com a la de Girona, protagonitzarà una exposició que es podrà visitar des d’avui i fins el pròxim 7 de maig, coincidint amb les Fires i Festes de la Santa Creu. S’hi podran veure una trentena d’obres, sobretot acrílics, però també algun guaix i aquarel·les, sempre amb l’Empordà com a protagonista, com és habitual en l’obra de Pujolboira.

Les peces, aportades per la família del pintor, estan a la venda. El dia 1 de maig, a més, coincidint amb la Fira del Dibuix de Figueres, també sortiran a la venda una selecció d’una desena d’obres fetes sobre paper. La inauguració, avui a les 12, coincidirà a més, amb el vuitè aniversari de l’obertura de la darrera exposició que Ramon Pujolboira va fer a l’establiment figuerenc.