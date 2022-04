Llibres i roses a sopluig de la pluja intermitent que ha caigut durant el matí. I gent, molta gent entre les parades que es distribueixen dins el Palau de Fires. Girona celebra un Sant Jordi de ple ambient prepandèmia. Però a l'interior, perquè la previsió de mal temps va fer decidir traslladar sota coberta la celebració de la Diada.

Llibreters, floristes, escriptors i els qui s'han apropat a les parades estan satisfets de tornar a recuperar el contacte. I la gran majoria, també valoren bé el canvi d'ubicació.

Aquest 2022, després de dos anys, la Generalitat ha recuperat el tradicional esmorzar literari de Sant Jordi. L'acte s'ha convertit en un homenatge als poetes i al final -aquest cop sí- hi ha hagut foto al pati del Palau Solterra.

Després de dos anys marcats per la covid, hi ha ganes de Sant Jordi. I a Girona la prova és l'afluència de gent que, ja des del matí, ha rebut el Palau de Fires. Aquí, en la primera Diada sota cobert que celebra la ciutat, s'hi apleguen una trentena de parades de flors i llibres (repartides a la planta baixa) i una vuitantena més d'entitats i partits polítics (al primer pis).

El d'aquest 2022 és un Sant Jordi amb un clar esperit prepandèmia. La gent s'aplega a les parades de llibres, remenant i fullejant títols, i també a les floristeries. L'anar i venir és constant. Sobretot, allò que valoren uns i altres és haver pogut recuperar aquelles sensacions que la pandèmia va estroncar: el tu a tu. I aquest any, per a aquells qui ho volen, sense mascareta.

Llibreters, escriptors, floristes i ciutadania estan satisfets. Tant de com està anant la Diada com també de l'alternativa de fer-la a sopluig. "Amb el canvi, no estem pendents d'estar mirant el cel per córrer a tapar llibres amb plàstics", diu el responsable de la parada de la Llibreria Empúries, Danielle Sabbatini. "Durant tot el matí no ha parat d'entrar gent, veig que tothom té moltes ganes de bolcar-se a fer un Sant Jordi igual que abans, i ho estem aconseguint", explica.

En un dels laterals del Palau, la Floristeria Prat tampoc para. Avui és un dia d'anar atrafegats. I d'agrair anar-hi. "Es nota que la gent vol tornar a la normalitat, reviure el Sant Jordi com abans", diu el seu propietari, Lluís Carbonés. "I com que ja ha plogut de manera intermitent al matí, sembla que agrada fer el Sant Jordi al Palau de Fires", hi afegeix.

Durant tot el dia, a més, s'han programat activitats complementàries, com contacontes, actuacions musicals i concerts. I com no podia ser d'altra manera, avui els escriptors també tenen un lloc reservat per signar llibres i conversar amb els lectors. "Ho trobàvem a faltar, poder veure'ns les cares i compartir l'alegria d'estar junts altra vegada", explica l'escriptora Miracle Sala.

Protegir la festa

Admet que, si bé agrada més fer el Sant Jordi a l'aire lliure, celebrar-ho a l'interior ha estat una bona opció. "No podem controlar el temps, i si la pluja amenaça la festa, allò que cal és protegir-la; perquè el llibre, que n'és el protagonista, rep les conseqüències de la pluja", explica.

Al seu costat, Núria Esponellà també agraeix poder tornar a veure les cares dels lectors. "Personalment, estava molt cansada de parlar per xarxes, on line i penjar coses a internet; la presencialitat és bàsica, molt important, i l'enyorava", admet. "Et permet tenir una conversa propera, millora la relació autor-lector i fa que aquesta sigui una gran festa de la cultura", hi afegeix.

I la gent també ha respost. Sí que hi ha l'enyor de poder celebrar el Sant Jordi a l'aire lliure, però la majoria admeten que haver decidit traslladar la Diada al Palau de Fires ha estat una bona pensada. Sobretot, perquè les previsions de mal temps s'han complert (amb un dia rúfol de pluja i vent).

"Trobava a faltar celebrar el Sant Jordi com abans, crec que ens feia falta", diu un jove, Àlex Feliu. Ell acaba d'entrar al palau i explica que té intenció de comprar algun llibre en anglès. "Remenaré una mica i escolliré; hi estic bastant aficionat", concreta.

"A mi m'agrada molt l'ambient de Sant Jordi, i després de tant de temps necessitàvem reviure'l", explica Marina Sala, que viu a Breda i avui ha anat al Palau de Fires amb la seva parella, Jordi Tronàs. "El temps potser no acaba d'acompanyar, però aquesta és una bona opció per viure tot l'ambient del Sant Jordi i poder celebrar-lo de nou", diuen en referència a l'opció del Palau de Fires. Ells ja porten tres llibres sota el braç. I la rosa també l'han escollida; quan marxin, l'aniran a comprar.

Escridassada

Durant el matí, hi ha hagut un moment en què la jornada festiva s'ha convertit en una escridassada. Ha estat quan els simpatitzants i militants de VOX, que tenien parada al primer pis, han desplegat una pancarta amb el lema 'Fronteras seguras, barrios seguros' amb intenció volguda de provocar. La gent ha començat a xiular-los i un d'ells també ha tret una bandera espanyola. Els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir i fer un cordó policial per calmar els ànims.

Esmorzar literari

Aquest Sant Jordi del 2022, a Girona, també ha recuperat el tradicional esmorzar literari que ofereix la Generalitat. Després de dos anys de no poder-se celebrar per la pandèmia, el Palau Solterra ha acollit l'acte altra vegada, que s'ha acabat amb la foto de família dels assistents al pati monumental.

Aquest cop, l'esmorzar ha servit per homenatjar els poetes Quim Español i Rosa Font. L'escriptor Lluís Muntada ha estat qui s'ha encarregat de fer-ne la glossa. Ha recordat que "l'univers literari català" s'està polaritzant en "sèniors i júniors" i ha demanat que "el fervor per les noves generacions no descuidi les millors tradicions del corpus literari". De Font, Muntada n'ha destacat el seu "llenguatge destil·lat". I d'Español, ha subratllat que la seva poesia "encarna l'intel·lectual renaixentista".

La delegada del Govern, Laia Cañigueral, ha agraït poder tornar a celebrar l'esmorzar literari. I ha recordat que, durant el confinament i els mesos de restriccions arran de la pandèmia, "la cultura ens ha permès evadir-nos".