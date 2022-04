Primer Sant Jordi al primer poble de llibres de Catalunya. Calonge ha desafiat el mal temps i s'ha omplert des de primer hora de visitants i curiosos que han aprofitat que la diada cau en dissabte per apropar-se a la població a passejar, comprar llibres i roses i passar-hi el dia. "Feia temps que volíem venir però no ho havíem fet i aprofitem que és Sant Jordi per fer una volta, quedar-nos a dinar i a la tarda tornarem cap a Barcelona", expliquen Albert Sentís i Maria Carme Guerrero.

Els llibreters, que van obrir el desembre passat, molt il·lusionats per aquesta primera diada i, també, contents per la resposta del públic: "Està animat, tot i el temps que està fent, i tenim gent tant a la parada com a la botiga".