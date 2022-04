Després d’un Sant Jordi confinat i d’un altre amb mascareta i restriccions, aquest any torna la tradició més autèntica de totes les diades que es fan i es desfan: el llibre, la rosa i el patir pel temps. L’amenaça de pluges arreu del país, però, no espanta els llibreters, i la presidenta del Gremi de Llibreries de Catalunya, la gironina Maria Carme Ferrer, augura que avui serà «un molt bon Sant Jordi».

«Tenim la impressió que serà una gran diada. La gent té moltes ganes de recuperar la festa, es nota perquè hem estat treballant bé durant els dies previs», deia ahir la responsable de la llibreria Empúries de Girona, atrafegada rere el taulell de bon matí. «Avui hem obert abans i a primeríssima hora ja teníem la llibreria plena», continuava.

A Girona, la probabilitat de mal temps ha fet que els llibreters demanessin a l’Ajuntament el trasllat de les parades al Palau Firal, on ahir al matí ja s’estaven muntant les taules. «Hem sigut previsors per no haver de patir i estem molt contents que s’hagi pogut fer el canvi d’ubicació. Abans que res, volíem garantir que la gent pogués gaudir dels llibres i de Sant Jordi, tenir contacte directe amb els autors i passar-ho bé amb les activitats previstes», continuava la cara visible dels llibreters de la ciutat.

Després dels bons resultats de l’any passat, la capital pretenia consolidar el format, amb parades repartides entre l’esplanada de la Copa i el passeig de la Devesa. Finalment, però, la fira serà de 9 del matí a 9 del vespre al Palau de Fires: a la planta baixa hi haurà les parades del sector professional del llibre i la rosa i, a la primera planta, les entitats sense ànim de lucre, els centres escolars i els partits polítics.

El canvi, però, no ha convençut la Coordinadora d’ONG Solidàries, que reclama que es tingui en compte les entitats en l’organització del Sant Jordi, ja que consideren que s’hauria d’haver comptat amb les entitats en la decisió del trasllat i que la diada hauria de ser principalment popular.

La diada a sopluig de Girona i la de Lloret de Mar, que s’ha traslladat al Mercat Municipal, però, són l’excepció, perquè a la majoria de municipis es manté la celebració del dia del llibre i la rosa a l’exterior, amb un ull posat al cel, és clar.

Figueres es retrobarà amb l’escenari habitual de la diada, la Rambla, que estarà tallada al trànsit tot el dia. Aquest any destaca l’elevat nombre de sol·licituds d’autors locals, set, que se situaran a la part alta de la Rambla. També hi haurà onze parades professionals del sector del llibre, sis floristeries i 63 entitats.

A Olot, el Firal tornarà a ser el centre de la celebració, amb una seixantena de parades de llibres i roses, a més de concerts, dansa o concursos de dibuix; mentre que a Blanes, a l’espera del que dicti el cel, el mercat de llibres i roses serà al carrer Ample.

Tot i que s’havia plantejat traslladar la festa a cobert, finalment Banyoles repetirà la diada descentralitzada del 2021, amb cinquanta parades entre la plaça Major i la de les Rodes, tot un rècord, i Salt manté la tradició d’ubicar unes quaranta parades al passeig Ciutat de Girona.

A Sant Feliu de Guíxols l’epicentre de la celebració serà la Rambla; a Palafrugell, la plaça de Can Mario i a Ripoll, la plaça de l’Ajuntament.