L’esperada Alcarràs, la gran triomfadora del festival de Berlín d’aquest any, s’estrenarà divendres que ve a tot Espanya amb 154 còpies. Nou d’aquestes arribaran a les comarques gironines. El film de Carla Simón es podrà veure a set ciutats de la província (Girona, Blanes, Olot, Figueres, Platja d’Aro, Palafrugell i Palamós) sense que sigui descartable que pugui arribar a més localitats més endavant. Segons la distribuïdora Avalon, a Girona es projectarà al Truffaut, als Albèniz i a l’Ocine; a Blanes i a Platja d’Aro, als Ocine; als cinemes Figueres i Olot, al Garbí de Palafrugell i a l’Arinco de Palamós.

L’últim treball de Carla Simón, barcelonina de naixement però garrotxina d’adopció des dels set anys després de créixer a Les Planes amb els tiets per la mort dels seus pares, va ser el gran triomfador a la Berlinale, on es va apuntar l’Os d’Or el febrer passat. La cineasta ja havia brillat al festival de Berlín amb la seva primera pel·lícula, Estiu 1993, estrenada el 2017 i que es va endur el guardó a la millor òpera prima. Amb Alcarràs va commoure el públic i la premsa amb la seva magistral immersió en el món amenaçat del petit agricultor. L’argument gira al voltant de la família Solé, que després de vuitanta anys cultivant la mateixa terra,es reuneix per fer junts la seva darrera collita. En paraules de la seva directora, «es tracta d’una història sobre la pertinença a una terra, a un lloc. Un drama sobre les tensions generacionals perpètues, la superació d’antigues tradicions i la importància de la unitat familiar en temps de crisi». El film té una durada de dues hores i està protagonitzat per actors amateurs, veïns del poble d’Alcarràs i d’altres pobles del Segrià.

Presentació a Girona

Moltes sales gironines que projectaran el film, com el Truffaut, ja fa dies que tenen a la venda entrades anticipades, que han anat despatxant a bon ritme. Carla Simón presentarà el fim a la sala gironina el dissabte 30, l’endemà de l’estrena, al costat del seu equip en una sessió a les 21h que ja ha esgotat les localitats. Per el passi d’abans, a 2/4 de 7 de la tarda, encara en queden, i des del Truffaut han anunciat que al final de la projecció també hi haurà un petit col·loqui amb els responsables de la pel·lícula.

L’estrena d’Alcarràs serà un esdeveniment perquè reobrirà fins a 13 sales de cinema catalanes que romanen tancades des de fa anys, gràcies a l’empresa exhibidora Circuit Urgellenc (que a Girona gestiona el Comtal de Ripoll) com les d’Alcarràs, Aitona, Almacelles, Cervera, Torregrossa, Artesa de Segre, Borges Blanques, Soses, Sucs, Bellvís, Pont de Suert, Penelles o Santa Coloma de Queralt.