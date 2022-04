Amb el retorn a la plena presencialitat de Sant Jordi, Girona va recuperar ahir també el tradicional esmorzar literari que ofereix la Generalitat pel dia del llibre i la rosa. Després de dos anys de no poder-se celebrar per la pandèmia, la Casa Solterra, seu dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, va acollir l’acte altra vegada, reunint persones vinculades al món literari de les comarques gironines, com ara escriptors, editors, il·lustradors, traductors o llibreters.

Aquest cop, l’esmorzar de Sant Jordi va servir per ressaltar el valor de la poesia i per homenatjar els poetes Quim Español (Girona, 1945) i Rosa Font (Sant Pere Pescador, 1957). L’escriptor Lluís Muntada va ser l’encarregat de fer-ne la glossa. En el seu discurs, Muntada va recordar que «l’univers literari català» s’està polaritzant en «sèniors i júniors» i va demanar que «el fervor per les noves generacions no descuidi les millors tradicions del corpus literari». «Els que entenem que la cultura és una segona biologia, una segona pell, sabem que reconèixer els altres, en aquest cas reconèixer les obres literàries que ens fan créixer, deu ser un dels actes civils més importants a què pot aspirar una comunitat. És per això que el valor d’aquest acte institucional d’avui és el d’un reconeixement imprescindible en la trajectòria de dos grans poetes», va assenyalar Muntada. Respecte a l’obra dels dos autors homenatjats, Lluís Muntada va dir que, «des d’atributs diferents i propis l’obra de Rosa Font i de Quim Español expressa una literatura plena d’autoconsciència estètica i existencial, forjada a partir de la fórmula horaciana d’equilibrar tècnica i talent, inspiració i domini, sentit i forma». De l’empordanesa Rosa Font, Muntada en va destacar el seu «llenguatge destil·lat». I d’Español, va subratllar que, amb la seva trajectòria com a autor i arquitecte, «encarna l’intel·lectual renaixentista». Des del 2019 La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, per la seva banda, va agrair poder tornar a celebrar l’esmorzar literari, un acte institucional que no es podia tirar endavant des del 2019 per culpa del confinament i la pandèmia. Aquell ja va ser, de fet, un acte especial, perquè l’any anterior, el 2018, la Generalitat no l’havia pogut organitzar a causa de l’aplicació de l’article 155 i l’Ajuntament de Girona en va assumir la preparació, traslladant-lo al Centre Cultural La Mercè. Laia Cañigueral també va recordar que, durant el confinament i els mesos de restriccions arran de la pandèmia, «la cultura ens ha permès evadir-nos». Va lloar «la potència de la indústria editorial catalana» i va reivindicar que la diada és un dia «en què la llengua catalana pren protagonisme».