L’estrena de Calonge, poble de llibres per Sant Jordi va ser un èxit i hi va ajudar que la diada, aquest any, hagi caigut en dissabte. Entre els visitants, no només veïns del poble o dels municipis veïns, també molt públic que tenia curiositat per descobrir les set llibreries que el desembre passat van obrir portes convertint Calonge en el primer «booktown» de Catalunya i van aprofitar per apropar-s’hi i, ja de pas, passar-hi el dia. Va ser el cas de l’Albert i la Maria Carme. Tenen segona residència a la Costa Brava i ja feia deies que els rondava pel cap anar a veure de prop què és això d’un poble de llibres. Finalment, es van decidir per fer-ho coincidint amb Sant Jordi.

A primera hora, i sense importar massa la pluja o el vent, es van passejar entre les parades de les vuit llibreries (les set del nucli antic de Calonge i una de Sant Antoni) per buscar el títol que els vingués més de gust: «Segurament, algun llibre de novel·la històrica». «Comprarem la rosa i els llibres, ens quedarem a dinar i, ja a la tarda, tornarem cap a Barcelona», van explicar. Des de la Cerdanya, una altra família també amb segona residència a la costa gironina van decidir passar el dia a Calonge i quedar-se a dinar «un arròs» a la zona. Montse Bonet explicava que van llegir a la premsa la conversió del casc antic en una gran llibreria amb set establiments i no s’ho van voler perdre. «Com que és un poble ple de llibreries ens ha fet gràcia venir per Sant Jordi», afegia. I una gironina, Anna Bosch, també va voler apropar-se a Calonge. Explicava que no l’atreia massa això de recórrer paradetes al Palau de Fires i que preferia una opció a l’aire lliure. A Calonge, les llibreries van muntar les seves pròpies paradetes al carrer i també van mantenir les botigues obertes. Capital de la literatura Una de les llibreteres, Cristina Vilà, va concretar que van preparar la jornada amb molta il·lusió i amb ganes de rebre molts visitants que vulguessin conèixer l’oferta de les llibreries. La seva és la Viatgeria, centrada en literatura de viatges. Uns metres més enllà, Eva Salmoral, de Llibooks, de literatura infantil i juvenil, també va explicar que van estrenar el poble de llibres pels volts de Nadal i que van tenir molt bona acollida, també per Setmana Santa. Sant Jordi no va ser diferent i, tot i la climatologia aparentment adversa, cada vegada va anar arribant més públic. El regidor de Cultura, Norbert Botella, va concretar que van preparar quatre dies farcits d’activitats culturals paral·leles per tenir oferta per a tots els públics i ajudar a convertir Calonge «en la capital de la literatura». La programació especial de Sant Jordi 2022 a Calonge va arrencar el dijous a la tarda amb un taller de titelles a la biblioteca municipal La Cooperativa. Divendres van posar en marxa un seguit d’activitats simultànies a diferents espais del poble. La biblioteca Pere Caner amb un taller de gravat adreçat als infants a partir de 5 anys, la plaça de la Doma amb el concurs de cultura per a joves, i la trobada entre les col·lectivitats francòfones del Baix Empordà i l’escriptora Lydie Salvayre a la Biblioteca Pere Caner. El Castell de Calonge també va ser divendres l’escenari d’un recital poètic amb degustació de vins a càrrec d’Enric Casasses i La Gastronòmica, seguit de l’acte de lliurament del V Premi Empordà de novel·la organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Avui es clourà el primer Sant Jordi amb un recorregut per les set llibreries de la mà de l’escriptor Màrius Serra, que farà recomanacions personals a cada llibreria del poble: l’Orient, la Libelista, la Rals Llibres, Llibook, la Cocollona, la Dalmau i la de Còmics.