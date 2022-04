MARATÓ LITERÀRIA. Blanes va viure amb intensitat prepandèmica el dia de Sant Jordi, tot i la inestabilitat del temps. Parades de diverses entitats es van aplegar al centre de la vila, mentre que la biblioteca va acollir la tradicional Marató de Presentació de Llibres, que es va inciar dimecres.

FIRAIRES BANYOLINS. Banyoles va concentrar la celebració de la diada de Sant Jordi a la plaça Major, on es trobaven els llibreters professionals, mentre que la fira d’entitats del poble es va situar a la plaça de Rodes, on també hi van tenir lloc diverses activitats infantils com L’hora del conte.

celebració a la garrotxa. Olot es va omplir d’una seixantena de parades situades al Firal, així com de diverses activitats organitzades per entitats a diversos carrers de la ciuta, com concurs juvenil i infantil de dibuix, taller de roses, concerts, dansa, sardanes i actuacions castelleres.