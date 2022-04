L'obra literària de Josep Pla ha tornat a ressonar a Palafrugell. L'acte central del Sant Jordi al municipi, la Lectura continuada de l'escriptor, ha recuperat la presencialitat després del parèntesi de dos anys obligat per la pandèmia.

Aquest 2022, l'homenatge a Josep Pla també ha commemorat el centenari del naixement de Joan Fuster. Tots dos van mantenir una amistat literària i intel·lectual, com ho prova l'homenot que Pla li va dedicar. I que, com no podia ser d'altra manera, ha estat un dels textos escollits.

La lectura continuada, que ja arriba a la vintena edició, ha tingut un gest simbòlic per mostrar el suport de Palafrugell als ucraïnesos. Les primeres frases les ha llegides una jove del país que viu al poble.

La Lectura continuada de Josep Pla ha posat el colofó als actes de Sant Jordi a Palafrugell. Plenament consolidat, l'acte arriba aquest any a la vintena edició. Serveix per retre homenatge a l'escriptor, considerat el millor prosista en català del segle XX, i al mateix temps reivindicar la llengua.

Després que la covid obligués a fer-la virtual durant dos anys, aquest 2022 la lectura ha recuperat la presencialitat. I també ha sortit a l'exterior, perquè del teatre municipal s'ha traslladat al pati de la biblioteca. La voluntat és que l'acte guanyi espontaneïtat, atraient gent que passegi pel carrer i decideixi sumar-s'hi. Organitzada per l'Ajuntament, i amb la col·laboració entre d'altres de la Fundació Josep Pla, aquest any l'homenatge també ha commemorat el centenari del naixement de Joan Fuster.

De fet, l'escriptor empordanès i el valencià van mantenir una sòlida amistat, tant literària com intel·lectual. Ho proven la correspondència, les trobades i els viatges que van compartir d'ençà d'aquella primera trobada l'hivern del 1959. I també, els escrits d'un i altre que ho testimonien. "Eren dos personatges que van connectar molt bé, i això es troba també en la seva obra", subratlla el director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero.

Josep Pla, de fet, li va dedicar un homenot a Joan Fuster. I aquesta semblança, recollida a la Quarta Sèrie, és un dels tres textos que ha centrat la Lectura continuada d'aquest any. Els altres han estat 'Notes per a Sílvia' i 'Sueca: Sensacions' (dins 'Direcció Lisboa').

L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, reivindica també "la importància per a la llengua catalana" que van significar tant Josep Pla com Joan Fuster. "Tots dos en van fer una defensa aferrissada; potser en moments políticament o ideològicament no molt correctes, però la seva contribució és per recuperar i per agrair", ha afegit.

Aquest any, la Lectura continuada l'ha oberta una jove ucraïnesa, Albina Prokopenko, que fa divuit anys que viu al municipi. Ella ha llegit les primeres frases de l'homenot que Pla va fer a Joan Fuster. Amb aquest gest simbòlic, Palafrugell ha volgut mostrar el seu suport al poble ucraïnès davant la invasió russa.

Prokopenko ha agraït el gest el dia en què, precisament, es compleixen dos mesos de l'inici de la guerra. "Estem vivint una situació difícil, i això ajuda que no s'oblidi", ha dit. Sobre el text que li ha tocat llegir, explica que abans li van passar per correu electrònic i que se l'ha pogut preparar. "Sé que Palafrugell té molta estima a Josep Pla", ha concretat.

També, en format virtual

La Lectura continuada de Josep Pla ha recuperat la presencialitat. Però la bona acollida que durant aquests dos últims anys ha tingut el format virtual han portat l'Ajuntament de Palafrugell a mantenir-lo. També, per donar opció a participar a tots aquells qui no podien anar fins a la biblioteca aquest diumenge. "L'àmbit digital i el presencial no són excloents sinó compatibles, i podem combinar-los fent servir les seves potencialitats", concreta Montero.

Des del 19 d'abril, tothom qui volia s'havia de gravar llegint un fragment de l'obra de Josep Pla. Com a màxim, el vídeo havia de durar un minut i s'havia de penjar a xarxes amb el hashtag #LecturaPla2022 (i esmentant els perfils del consistori, l'àrea de Cultura i la Fundació Josep Pla).

Al llarg de les diferents edicions, han participat a la Lectura continuada polítics com els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra; l'actual conseller de Treball, Roger Torrent, i personalitats com l'escriptora Rosa Regàs, el xef Santi Santamaria o l'actriu Montserrat Carulla. També han llegit fragments diferents guanyadors del Premi Josep Pla, com Antoni Bassas, Laia Aguilar i Marc Artigau.

L'alcalde de Palafrugell explica que, al llarg dels anys, si bé s'ha reduït -havia arribat a durar dotze hores- la Lectura continuada de Josep Pla ja s'ha convertit en "una aposta consolidada" i una de les "peces clau" del Sant Jordi arreu de Catalunya. "La suma del què hem arribat a llegir de Pla és extraordinària, i tenim obra per anar llegint durant molts i molts anys", diu Piferrer. Perquè el llegat literari de l'escriptor, de fet, abasta fins a 45 volums i més de 30.000 pàgines.