Per arreglar un Sant Jordi mullat, res com dinar de gorra

Des que Presidentorra va nomenar Girona capital de la Catatalunya autèntica, m’agrada anar a Barcelona, és com anar a províncies, a veure com viuen els pagerols d’aquelles contrades. Molt de port, molt de metro, molta Sagrada Família, però els falta l’essència de la Catalunya profunda, com bé sap l’expresident a qui mantenim com un canonge a Girona, la seva capital.

Al passeig de Gràcia, només sortir del metro, dues cues quilomètriques -i són li-te-ral-ment quilomètriques- m’anuncien que allà signen dos autors dels que sortiran al final del dia a les llistes del més venuts. M’hi acosto, com qui no vol la cosa. Un és Javier Castillo, que no sé què escriu i a qui no conec de res, segurament per culpa meva. L’altre és Albert Espinosa, especialista en llibres optimistes, d’autoajuda dissimulada, d’alegria de viure i de superació. O sigui, dels que mai no llegiré. Què porta la gent a fer-se signar un llibre? Ho pregunto a una senyoreta a qui esperen dues hores ben bones de cua. No em respon. S’ha imaginat que vull lligar.

Jo també signo, però com que les meves cues són estrictament individuals, em puc permetre fer-la petar amb els lectors. Els compradors haurien de valorar més la conversa que és capaç de donar-los l’escriptor, que la qualitat del llibre. Així en vendria jo més que l’Espinosa i en Castillo junts. Ho faig al costat de Luis Campo Vidal i el mestre de periodistes Manuel Campo Vidal, un luxe. La meva signatura s’acaba quan els déus ens castiguen amb una calamarsada històrica. Acabo amb els peus glaçats. Llenço en una paperera el calcat que duia i compro vambes i mitjons en un xino: dotze euros en total. Per la salut no s’han d’escatimar diners.

Dinar del Grup Planeta, a peu dret, per poder alternar. Hotel Gallery. Per primera vegada m’inviten com a escriptor i no com a premsa. Un centenar d’autors. Observo que l’uniforme oficial d’escriptors i escriptores és diferent: ells van el més atrotinat possible, que això fa intel·lectual. Elles, com si anessin de casament, que això fa intel·lectual. Jo em dedico a beure vi, que això fa intel·lectual.

Entra en Niño Becerra, potser ens ve a alertar que agafem totes les croquetes que puguem, que el mes que ve no hi haurà res de menjar, o qualsevol altra apocalipsi. Vaig al lavabo, la ingesta de vi ho reclama. Al meu costat, pixa un home amb caçadora de pell i pantalons curts: Ignatius Farrey. Acaba abans, em quedo sol. Quan estic a punt de sortir, entra...Javier Cercas. Ens abracem, no sé si perquè som els únics de la capital, o perquè endevina el que acabo de fer i prefereix una abraçada a una encaixada de mans.

Més vi. Una cervesa. Allà l’Arguiñano. Més enllà la Manuela Carmena amb la Colau i la Yolanda Díaz. Una altra copa de vi. També Eduardo Mendoza. Em llanço a parlar amb ell, li dic tot el que l’admiro, és tan educat que fins i tot simula que m’entén. Per fortuna seva, ja marxa i se’n lliura de mi, que a aquesta hora ja vaig llançat. Una cervesa més. Torno a la capital.