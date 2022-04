Una pedregada va interrompre la celebració de Sant Jordi al centre de Barcelona, que aquest any estrenava la superilla literària a Passeig de Gràcia. El recinte, que reunia desenes d’escriptors i venedors de roses durant tot el matí, va haver d’aturar l’activitat uns minuts al voltant de la una del migdia per una forta pluja, que va ser substituïda pel sol una estona després.

El breu però intens temporal que va caure i el fort vent posterior es va acarnissar amb alguns escriptors, carpes d’editorials i llibres preparats per a la venda. Davant la tempesta, que duia pedra, els comerciants de les parades de llibres i flors van tapar molt de pressa els expositors, però tot i així, se’n van malmetre alguns. A més, dues persones van resultar ferides per una carpa que es va alçar per la ventada.

L’editora de Raig Verd, Laura Huerga, explicava que, a causa dels danys que va patir la parada, van perdre dotze metres de llibres i la llibreria La Central va cancel·lar les signatures que tenien previstes per la tarda. També en una de les casetes el periodista Jordi Basté i el dramaturg Marc Artigau no van poder signar per un problema d’electricitat, sense que funcionessin les caixes registradores de la parada on eren.

D’altra banda, alguns escriptors es van haver de canviar totalment de roba perquè la pedregada els va agafar al carrer sense tenir temps de resguardar-se.

L’escriptora Julia Navarro explicava que s’havia mullat de cap a peus, malgrat això, seguia considerant que era «un Sant Jordi molt esperat, especialment emocionant» pel retrobament amb els lectors.