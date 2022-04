Els Catarres són un clàssic del Festival Strenes, des d’aquell llunyà debuta la Planeta el 2013 per presentar-hi el seu segon disc, Postals. Nou any després ja van pel cinquè àlbum i han omplert un parell de cops l’Auditori, el 2019 i dissabte, en el segon concert de la gira de presentació que fan de Diamants. I encara va quedar pendent l’actuació de 2018 al terrat de l’Oficina de Turisme, suspesa oficialment en suport als «presos polítics» però que tampoc s’hauria pogut fer perquè a Girona hi va diluviar tot el dia.

No hi ha dubte que el grup ha evolucionat des dels inicis i que s’ha fet seva una bona legió de seguidors. Dissabte, a l’Auditori, van regalar als seus fans dues hores frenètiques combinant els seus temes més coneguts amb els del darrer disc, i el públic es va rendir a la seva música des de que l’espectacle va arrencar amb Animals. No hi van faltar tampoc clàssics com Vull estar amb tu, Fins que arribi l’alba, Invencibles, Perfectes, barrejades amb les peces més potents del nou treball com Honestament, Avui t’he vist, o Diamants, la cançó que va tancar el concert. Jennifer, òbviament, també va sonar, amb un so diferent i la potència del vent que no tenia quan la van publicar.

Feia quatre anys que Els Catarres no treien disc i Diamants, publicat al febrer, ha superat en dos mesos el milió d’escoltes a Spotify. Una clara mostra que el seu públic no els ha oblidat tot i tant de temps de silenci.