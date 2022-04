Salazar, una altra de les mil cares (i sons) de Xavi Lloses

Músic polivalent, productor, compositor i creador hiperactiu i difícil d’etiquetar, tot i que ell es defineix com un antipianista i terrorista sonor, el guixolenc Xavi Lloses arriba aquest divendres al festival Strenes de Girona amb nou projecte sota el braç: Salazar.

Salazar uneix l’electrònica amb la veu flamenca i la música d’autor i s’ha cuinat a foc lent i a distància, la del miler de quilòmetres que separen Sant Feliu de Guíxols de Salamanca, el lloc on viu l’altra component del grup, Begoña Salazar, excantant de Las Migas.

Salazar i Kids From Mars: Divendres, 29 d'Abril

18 hores

Pujada Sant Domènec

Entrada lliure

Després de publicar disc l’any passat, divendres a les set del vespre el presenten en un concert d’accés lliure a la pujada de Sant Domènec dins el Talent Gironí, la secció del festival Strenes dedicada a la nova fornada d’artistes locals. La resta d’artistes que formen part del Talent Gironí, a més de Salazar, són Pol Bordas, Tramma i La Ludwig Band.

«És un tipus de projecte en que, si m’haguessin preguntat fa temps, no m’hi hauria vist mai involucrat. Salazar és pretenciós, perquè vol arribar a un públic majoritari», explicava el músic en la presentació dels artistes que formen part del Talent Gironí d’enguany.

Xavi Lloses, col·laborador de músics com Marina Rossell, Jaume Sisa o Gerard Quintana però també company de viatge d’alguns treballs del poeta Enric Casasses o els directors Lluís Danés o Àlex Rigola, performer i creador especialitzat en difuminar els límits de la música, reconeix que ell i la seva companya són dos professionals allunyats no només per la distància física, sinó també la musical, perquè tenen «un background molt diferent».

El ganxó havia de produir un disc a Begoña Salazar, però no s’acabaven d’entendre i no estaven satisfets del resultat, fins que, quan estaven a punt de deixar-ho córrer, «després d’un sopar, una improvisació al piano va fer saltar l’espurna» i va desencadenar una química que fins llavors no havien tingut.

«Tots els temes els hem treballat d’aquesta manera, a partir de la improvisació»

«Tots els temes els hem treballat d’aquesta manera, a partir de la improvisació», explica Lloses, que assenyala que «és un disc fet a petites tongades», amb trobades amb Begoña Salazar fetes cada mes o dos mesos, per improvisar i crear la lletra conjuntament, per després ell dedicar-se a la producció.

Respecte als concerts, assenyala que Salazar té «un directe contundent i dramàtic», perquè la cantant «comunica molt», «ve del flamenc i no canta flamenc, però transmet perfectament el quejío».

També Kids from Mars

Salazar comparteix cartell divendres amb Kids from Mars, guanyadors del Talent Gironí l’any 2019. Després d’irrompre amb força fa tres anys i actuar en alguns dels principals festivals del país, els blanencs trauran aquest any el seu segon treball, titulat Alli, un disc que «parla més de la vida real» que el primer i que s’ha gestat també en la llunyania, entre Brighton i Barcelona, on viuen els dos músics, pel que «serà una barreja de l’escena barcelonina i l’indie pop i rock britànic».