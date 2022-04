El Festival Internacional de Màgia (FIMAG) que es fa a Torroella de Montgrí recupera aquest any la programació de màgia al carrer amb cinc espectacles i el mercat a la plaça de Pere Rigau. Al llarg del primer cap de setmana de juny hi desfilaran 24 mags en onze espais diferents. Aquest any se celebra la desena edició del festival i per això els organitzadors han fet un salt en la qualitat dels artistes convidats a la Gran Gala Internacional, on participaran el nombre més gran de números premiats de tota la història del FIMAG. En la sessió per a professionals s'aprofitarà per actualitzar el catàleg que reuneix els mags de Catalunya que ofereixen espectacles per facilitar-ne la contractació.

El primer cap de setmana de juny el municipi de Torroella de Montgrí recuperarà la màgia al carrer amb la desena edició del FIMAG. Durant els dos últims anys no s'havien programat espectacles a l'aire lliure a causa de la pandèmia, però ara els organitzadors aprofiten la finalització de mesures per tornar a programar actuacions a la via pública. A la plaça de la Vila, el FIMAG ha programat l'espectacle 'Toilet' de Karlus, l''Adan Xou Xou' del mag Adan Xou i 'El circ dels impossibles' del Mag Stigman. Al passeig de Catalunya hi actuaran les magues Joana Andreu amb 'Màgica' i Martilda amb 'Diario de una ilusionista'. A la plaça de Pere Rigau s'hi concentrarà el mercat màgic. El dissabte 4 de juny es farà la Gran Gala Internacional a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. En aquesta cita hi haurà artistes com Mario López que acostarà l'espectacle 'El milagro de la sal' i que ha guanyat el primer premi del programa americà 'Fool&Us'. També hi haurà el guanyador del Premi FISM Europa de Manipulació i Màgia de Sala, Javi Rufo, amb l'espectacle 'Calaix de sastre'. Aquest any serà el que tindrà més números premiats de les deu edicions del FIMAG. La gala estarà presentada per l'actriu i humorista Judit Martín. A l'Espai Ter també hi actuarà Adrián Vega la nit del divendres amb l'espectacle 'Área 52'. Vega ha triomfat amb la gira 'The supernaturalists' arreu dels Estats Units i ara aterra al FIMAG amb una màgia de prop adaptada als grans teatres. El diumenge l'auditori acollirà una de les principals apostes del festival d'aquest any, l''Efímero Live' de Jorge Blass. Es tracta d'un espectacle que busca els límits que pot transgredir el món de la màgia amb il·lusions inèdites i experiències interactives. Fira de programadors Aprofitant el FIMAG, el festival convoca la quarta edició del FIMAG Pro, una fira pensada per a programadors i professionals del sector. Els inscrits en aquesta jornada podran veure fragments d'una quinzena d'espectacles seleccionats per tal de fer-se una idea de les propostes que acosten els artistes. A més, en aquesta jornada professional el festival actualitzarà el Catàleg Professional de Màgia de Catalunya. Es tracta d'una eina digital que inclou pràcticament un centenar de propostes de màgia que els artistes tenen en cartell aquesta temporada. El catàleg permet que els programadors vegin quins requisits tècnics necessita cada espectacle, el caixet dels artistes i el format de cada espectacle. Els programadors poden filtrar per categories tots els espectacles i compten amb un contacte per contractar els espectacles. L'objectiu és facilitar la programació d'espectacles de màgia i visualitzar la diversitat i vitalitat de propostes del sector.