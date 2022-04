El sector del llibre apunta que la facturació de Sant Jordi, a l’espera de les dades consolidades, serà similar a la del 2019. La Cambra del llibre considera que, sense el temporal que va afectar Barcelona, «probablement estaríem parlant del millor Sant Jordi de la història.

Cultura va anunciar ahir posarà en marxa una línia d’ajuts per les parades afectades per la forta tempesta a Barcelona i, per la seva banda, els professionals del llibre van confirmar que, per tercer any consecutiu, se celebrarà el Llibrestiu.