La meitat oriental del fòrum romà de Llívia es podrà començar a veure de forma unificada després de la campanya d’excavacions d’enguany. Serà possible després d’haver completat la desviació de les conduccions d’electricitat i gas que hi passaven pel mig. La campanya es durà a terme en dos períodes, un que començarà al maig i un altre que s’allargarà entre els mesos de setembre i octubre.

El director del programa de Iulia Libica, Josep Guitart, diu que l’actuació d’enguany permetrà oferir un aspecte «molt diferent» del fòrum, únic al Pirineu. Explica que a mig termini caldrà impulsar un projecte per posar en valor i protegir les restes i que, segurament, passarà per cobrir-les.

Per la seva banda, el director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Josep Maria Palet, assegura que el fòrum de Llívia es convertirà en un «punt de referència internacional», tant des del punt de vista del coneixement com per l’atracció de visitants que generarà. També comenta que a Meranges hi ha un altre jaciment de cronologia paral·lela, que podria correspondre a un petit enclavament militar i que a partir d’aquest estiu es començarà a excavar en extensió.