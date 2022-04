La cantant Rosalía ha venut 135.000 entrades per a la seva nova gira, Motomami World Tour, en un sol dia, segons la productora Live Nation. Les entrades per als concerts de la cantant catalana es van posar a la venda divendres –algunes dimecres, en format de prevenda– i per a alguns espectacles, com els dos concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, ja s’han exhaurit.

La gira de Rosalía començarà el 6 de juny a Almeria i passarà per diverses ciutats espanyoles, Mèxic, el Brasil, l’Argentina, Xile, Colòmbia, la República Dominicana, Puerto Rico, els Estats Units, Canadà, Portugal o Itàlia.