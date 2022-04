El nou tanatori de la ciutat de Girona, la reconversió d’una fàbrica de xocolata a la Bisbal d’Empordà en un habitatge i un estudi, la plaça Sant Cebrià de Vilafant i diverses instal·lacions de Temps de Flors i del festival Lluèrnia són alguns dels projectes que opten als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona aquest any.

En la seva vint-i-quatrena edició, el jurat dels premis anuals de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), format per les arquitectes Isabela de Renteria, com a presidenta, i Montse Nogués i Marta Benedicto com a vocals, ha seleccionat 46 projectes d’entre els 119 que s’hi havien presentat.

Com és habitual, la categoria més concorreguda dels premis dels arquitectes gironins és la d’Arquitectura, que inclou 27 obres de nova planta, reformes i rehabilitacions.

En aquest apartat, el jurat ha seleccionat, per exemple, el projecte del nou tanatori al polígon Mas Xirgu de Girona, de Plasencia Arquitectura; el centre d’atenció primària de Riells i Viabrea de Comas-Pont Arquitectes, una rehabilitació al nucli antic de Sant Feliu de Guíxols de Casa-Estudio Arquitectura o el Bloc 6x6 de Girona, el primer bloc de pisos de la província fet de fusta, al barri de Can Gibert del Pla de Girona,ideat per l’estudi bosch.capdeferro Arquitectura.

Entre la llista de projectes que aspiren a premi en aquesta categoria, però, també hi ha incloses diverses cases particulars, com la Casa Límit d’Atheleia Arquitectura a Sant Julià de Ramis, la Casa 1707 de NordEst Arquitectura a Begur o Dirk i la fàbrica de xocolata, en què Anna & Eugeni Bach han reconvertit una fàbrica de la Bisbal en un habitatge i un estudi.

Set dels finalistes d’aquesta edició corresponen a l’apartat d’Interiors, és a dir, obres on l’accent recau en el tractament de l’espai interior, com un habitatge a la fàbrica de Can Descals a Olot d’Estudio Além o el projecte La làmpada d’Escala a Torroella de Montgrí de Clara Crous Arquitectura.

Les obres en espais urbans, com carrers i places, o naturals, com ara jardins i parcs lluitaran pel premi en l’aparat de Paisatges, amb sis aspirants en aquesta convocatòria. Hi ha, per exemple, la plaça Sant Cebrià de Vilafant dissenyada per EMF + Dièdric o el passatge que connecta la plaça Josep Pla i el carrer Santa Clara de Girona, amb el projecte de Lagula Arquitectes per a transformar l’antiga seu de La Caixa a Girona en un edifici d’habitatges.

Sis treballs de curta durada, com ara instal·lacions del festival Lluèrnia d’Olot de Bayona Studio i MID Studio, El núvol de Marina Bermejo que es va veure en la passada edició de Temps de Flors a Girona o el muntatge de l’exposició El temps de la memòria. Tresors del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Sant Pere de Galligants de Pourquoi pas (...) Arquitectures competiran pel premi de la secció d’Espais Efímers.

Els guanyadors triats pel jurat per a les quatre categories i el Premi de l’Opinió, sorgit de la votació popular, es faran públics el 27 de maig en un acte a la seu del COAC a Girona.