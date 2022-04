L’Ajuntament de Quart ha endegat per primera vegada Quart d’Art, un festival d’art perquè les famílies descobreixin diferents maneres de viure l’art. Durant el cap de setmana del 14 i 15 de maig el municipi acollirà una desena d’activitats de diverses disciplines artístiques, com el teatre, la dansa, la pintura o la fotografia, entre el Museu de la Terrissa i el Local Social.

Hi haurà sessions de contes, un taller d’art floral, dansa tradiciona o una instal·lació per fer un viatge sensorial en família, per exemple.

Les activitats estaran obertes a tothom, però les places són limitades i les inscripcions es faran el mateix dia al Local Social de Quart.