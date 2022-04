L'Ateneu de Banyoles acull aquest dijous una actuació protagonitzada per Pascal Comelade i Lee Ranaldo que veurà de l'obra de Velvet Underground, el grup dels anys 60 que va revolucionar tot el panorama musical. Els dos músics presentaran una peça inèdita i improvisada d'uns tres quarts d'hora que enfrontarà la música lírica amb el rock'n'roll. A més, el crític musical Ignasi Julià ha avisat que no serà una revisió dels temes que la banda havia tocat, sinó que serà una composició que persegueix el mateix esperit que la banda. Aquest concert es farà després de la presentació del nou llibre de Julià sobre la Velvet Underground que es publicarà les pròximes setmanes.

L'any 1964 es creava la banda Velvet Underground a Nova York. Es tractava d'un grup de rock sorgit de l'amistat entre Lou Reed i el gal·lès John Cale. El grup va tenir Andy Warhol de mànager i malgrat que mai va omplir grans estadis, la seva obra va ser una sacsejada pel panorama musical. El gènere punk va agafar part del relleu de la Velvet Underground, igual que altres gèneres com ara el pop. El crític musical Ignasi Julià va publicar el 1986 un llibre sobre aquest grup de rock, que el 2008 es va reeditar amb material nou. Ara, el periodista es prepara per treure un nou volum sobre aquest grup de rock. El crític ha assegurat que hi haurà més entrevistes i material inèdit inclòs en el llibre. A més, serà «un final de l'exploració i investigació de pràcticament 50 anys» de l'autor a la banda, segons ha reconegut el mateix Julià. En ell s'hi podran llegir més entrevistes a Lou Reed i John Cale i també hi haurà un poema inèdit d'Anne Waldman, artista de la Beat Generation.

El llibre estarà distribuït per Omnibus i es publicarà a tot el món, tot i que principalment es vendrà a mercats com l'americà i el britànic. Es preveu que d'aquí a unes setmanes ja estigui a la venda i per presentar-lo el crític musical ha decidit fer-ho acompanyat per una actuació musical molt especial. Aquest dijous al vespre l'Ateneu de Banyoles serà el primer lloc on es presenti el llibre i comptarà amb la participació de Lee Ranaldo i Pascal Comelade. Els dos músics interpretaran una peça d'uns 45 minuts en què es reviurà l'estil de la Velvet Underground.

Actuació inèdita

El músic Ignasi Julià ha explicat que va pensar en Pascal Comelade i Lee Ranaldo per fer aquesta actuació, ja que implica reproduir el mateix esquema que els inicis de la Velvet Underground on es fusionen Europa i els Estats Units, el rock'n'roll de Ranaldo i la lírica de Comelade. Julià ha detallat que els dos artistes han arribat a Banyoles fa 24 hores i en tot aquest temps han treballat a compondre aquesta creació que estrenaran aquest dijous al vespre a l'ateneu.

El crític assegura que entre Comelade i Ranaldo hi ha «una química extraordinària» que enfronta «dos mons» i els espectadors podran trobar-hi «moments molt lírics i també moments molt sorollosos». La creació, però, no és una reinterpretació de les obres de la Velvet Underground, sinó una peça totalment nova. Ignasi Julià tenia clar que amb aquesta presentació no volia «fer versions dels clàssics» sinó projectar les reminiscències de la banda «cap al futur». «No estem ressuscitant un cànon, sinó que el portem més enllà», ha afegit Julià.

En aquest sentit, Lee Ranaldo ha assegurat que està «molt satisfet» de col·laborar en aquest projecte i que va confirmar la seva participació perquè volia dir treballar «amb amics». Ranaldo encara no havia treballat mai amb Pascal Comelade però ambdós artistes afirmen que han estat còmodes tocant braç a braç. Per la seva banda, el músic nord-català ha afirmat que aquesta actuació encaixa a la perfecció amb la seva obra. «És tot una mateixa cosa», ha afegit.

Pascal Comelade torna a l'Ateneu de Banyoles després de moltes visites a la capital del Pla de l'Estany. De fet, l'artista ha assegurat que «hi ha tres grans ciutats a Catalunya: Banyoles, Figueres i Reus». L'actuació d'aquesta nit a l'Ateneu de Banyoles s'enregistrarà en vídeo i àudio i previsiblement se'n farà un disc. Properament, l'actuació es replicarà a Londres i Nova York coincidint també amb la presentació del nou llibre d'Ignasi Julià sobre la Velvet Underground.