Cada any per Setmana Santa em sorprèn el fervor i emoció que unes imatges, moltes d’elles realitzades als segles XVI i XVII, o fins i tot anteriors, segueixen despertant a la població que es congrega any rere any per veure i gaudir les processons. Aquestes imatges s’escapen del temps i el moment en què van ser concebudes, movent sentiments com ho van fer en origen per tota la geografia europea. Es treuen al carrer escultures en relació amb la Passió i la mort de Jesús, i el més interessant és que cada zona té la seva forma pròpia de sentir i viure aquests passos. Com a espanyols coneixem millor l’exaltació d’Andalusia, la contrició de Zamora o l’austeritat de les processons del nord. Cadascú aporta alguna cosa diferent i peculiar, però molt arrelada en la seva tradició. Des del «toc de la burla» dels carros-botzina de Múrcia, a la «trencada de l’hora» dels tambors del baix Terol. Però a altres llocs, com a Portugal, també les processons recorren els carrers amb emoció; igual que al sud d’Itàlia, on tants anys van tenir la influència hispana a través dels virregnats. S’ha vist l’efectivitat d’aquestes «posades en escena» que fan que el fidel/espectador es vegi immers dins un episodi bíblic amb la intenció de commoure el seu esperit. Viu el que va passar, i sent el que podria haver estat. L’art ha sabut pertorbar l’ànim i això ho van aprofitar amb gran rèdit els jesuïtes. Sant Ignasi, en els seus exercicis espirituals, apunta a la importància de la imaginació per recrear l’escena sobre la qual s’estava meditant. Les escultures, pintures i altres arts visuals busquen facilitar-ho. Si a més s’afegeix la música i la recreació «vivent» de moltes escenes, com van donar lloc les actuacions sacramentals representades dins de les esglésies a les festes més importants de l’any, des de Nadal a Pasqua, s’entén que tots aquests recursos hagin perviscut més enllà del temps en què van ser creats.

La Setmana Santa a terres catòliques es converteix en una perfomance total. On l’artista ha quedat subvertit completament a la interacció de la seva obra amb el públic. Ja no és l’Oració a l’hort de Francisco Salzillo a Múrcia, o el Camí del Calvari de Gregorio Fernández a Valladolid, o el Crist dels assots de Mena a Còrdova. L’obra surt del seu emmarcament quotidià per «viure» el moviment de la gent que la porten, l’olor de les flors que la decoren, la llum titil·lant de les espelmes que la descobreix i la música que l’envolta, juntament amb l’enrenou i el silenci que commou. Cada Setmana Santa és el mateix ritual, però sempre diferent. No són les mateixes gents, no són les mateixes mirades, no són les mateixes olors. És l’expressió de l’art total.

La paradoxa de tot això és que per a les ments més estretes, la Setmana Santa és un conglomerat de ritus amb sentit per a uns devots i que només es viu com una tradició caduca que no té res a veure amb l’Home/Dona contemporani. Tot i això, la seva posada en escena i el seu caràcter experiencial entronca directament amb qualsevol tipus de recreació artística de les galeries més avantguardistes i transgressores.

La Setmana Santa, independentment del lloc on es duu a terme i el seu caràcter directament religiós per a molts, és una perfomance sempre oberta a les circumstàncies, els imprevistos i la gent. En el fons, és la pròpia experiència artística. L’objecte, sense espectador, no tindria aquesta dimensió. És el que mira qui dota de transcendència i rellevància l’obra. És qui fa l’obra d’art. Per això, cada Setmana Santa veig una immersió artística total, on l’art es fon amb la societat contemporània i estreny els lligams amb la tradició, usant els cinc sentits. Doncs, fins i tot l’especial gastronomia d’aquests dies: torradetes de Santa Teresa, rosques de Pasqua, o les mones, completen aquesta experiència de l’art al carrer.