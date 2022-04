El Sunset Jazz Club de Girona celebra un any més el Dia Internacional del Jazz amb activitats al Barri Vell de Girona fins dissabte. Serà llavors, amb una doble sessió (a les 20.00 i a les 22.00), quan el llegendari saxofonista nord-americà Don Menza actuï a la sala, en un dels actes destacats de la commemoració, impulsada per la UNESCO i el Herbie Hancock Institute of Jazz.

Menza, de 86 anys, és un dels músics en actiu més veterans de l'escena jazzística internacional. Amb més de sis dècades en el món de la música, ha col·laborat amb figures com John Lee Hooker, Henry Mancini, Dolly Parton o Donna Summer. Al Sunset hi actuarà en format quartet, acompanyat de Fabio Miano (piano), Ignasi González (contrabaix) i Jo Krause (bateria). Els actes del Dia Mundial del Jazz, però, comencen aquest dijous al cinema Truffaut amb la projecció de Cotton Club Encore, una versió amb nou muntatge del seu director, Francis Ford Coppola, que rescata alguns dels números musicals i la presència afro-americana. Divendres l'activitat es trasllada a la rambla, amb el concert dels Jazz Petits (19.00), joves alumnes de jazz de l'escola StGregori, dirigits per Dani Alonso i del grup Miratjazz (20.00), que farà una cercavila pel centre històric. A les 22.00, la formació es presentarà en format concert al Sunset Jazz Club, amb entrada gratuïta. Dissabte, a partir de les 18.00, el Lluís Rodríguez Trio oferirà una sessió del swing ballable a la zona del quiosc de la rambla de la Llibertat, acompanyat del contrabaixista Albert Martínez i del clarinetista i activista jazzístic Tomy Muñoz.