L’actor sevillà Juan Diego va morir ahir a Madrid als 79 anys. L’intèrpret deixa papers inoblidables com el de Los santos inocentes, amb que li va arribar la passió pel cinema que va compaginar amb el teatre, una carrera per la qual va guanyar tres premis Goya i va tenir nou nominacions més.

Convertit en un rostre emblemàtic del cinema espanyol, va treballar sota les ordres de directors com Eloy de la Iglesia, Mario Camus, Fernando Fernán Gómez, Carlos Saura, Imanol Uribe o Luis García Berlanga.

Recordat sobretot per pel·lícules com Los santos inocentes, on va interpretar el señorito Iván, o El rey pasmado, entre els seus últims treballs com a intèrpret al cinema i teatre s’inclouen No sé decir adiós (2016) i La gata sobre el tejado de zinc (2017), respectivamente, i en sèries televisives se’l recorda, per exemple, per Los hombres de Paco.

Diego Ruiz Moreno, més conegut com Juan Diego, va néixer el 14 de desembre de 1942 a Bormujos d’Aljarafe, però es va traslladar amb 18 anys a Madrid, on va desenvolupar la seva carrera i on va començar la seva militància comunista.

En el seu currículum destaca la participació en pel·lícules que li han valgut innombrables premis, medalles i reconeixements a la seva feina, entre ells nou nominacions als Premis Goya, de les quals en va guanyar tres: dues com a millor actor de repartiment per El rey pasmado ( 1991) i París-Tombuctú (1999) i a la millor interpretació protagonista per Vete de mi (2006).

En teatre va participar en obres com El pianista o Hipólito i en la televisió a Turno de oficio o Los ladrones van a la oficina, entre moltes altres.