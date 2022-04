El festival Girona en Moviment obrirà la seva quarta edició amb l'estrena a Catalunya d'Al desnudo de la companyia Metamorphosis Dansa.

El festival solidari organitzat per la Fundació Oncolliga Girona i l'Associació Cultura en Moviment se celebrarà del 14 al 17 de juliol. L'obrirà Al desnudo, la peça amb què la coreògrafa i ballarina Iratxe Ansa, premi Nacional de Dansa 2020, es va endur el Max a la millor intèrpret femenina de dansa l'any passat. L'espectacle anirà seguit amb un col·loqui amb Ansa i el seu company, Igor Bacovich, Premio Nazionale Sfera d'Oro per la Danza 2021 a Itàlia. Es podrà veure al El Canal de Salt (dijous 14 de juliol, 20.30) i les entrades ja estan a la venda al web del festival.

També estan ja a la venda les entrades per a l'altre gran espectacle del festival, la tradicional gala Catalunya dansa contra el càncer, que torna a l'escenari del Teatre Municipal (diumenge 17 de juliol, 19.30). La gala comptarà, un cop més, amb ballarins solistes catalans i internacionals de prestigioses companyies del món que uneixen forces per ajudar les persones afectades pel càncer. Els organitzadors han recuperat també el còctel de cloenda, que en l'edició del 2021 no es va poder celebrar a causa de les restriccions Covid. El còctel se celebra al final de la funció, al Saló de Descans del Teatre Municipal, i és una oportunitat per conèixer en persona els ballarins que han participat a la gala.

Entre mig d'aquests espectacles, també es podrà veure Evangelium de la coreògrafa Maria Rovira, directora de la Crea Dance company, una proposta inspirada en la pel.lícula Cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. L'espectacle es veurà al Centre Cultural La Mercè el dissabte 16 de juliol i les entrades estaran a la venda al web del festival a finals de maig.

La programació de Girona en Moviment inclou també diversos tallers, dansa i música al carrer, un workshop intensiu de dansa i la projecció dels finalistes del concurs de curtmetratges sobre moviment, creativitat i salut mental.