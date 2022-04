El festival Sismògraf s’acomiada aquest vespre de l’edició d’aquest any, que s’ha estès durant tot el mes d’abril, amb Very very slightly al Teatre Principal d’Olot.

A partir de les vuit del vespre, Eulàlia Bergadà oferirà un espectacle que reflexiona sobre el valor de saber travessar les pròpies impureses per fer-les brillar en la darrera proposta del certamen, que enguany s’ha obert més enllà de la dansa i que ha fet un gir cap a propostes d’arts vives com el circ o les performances.