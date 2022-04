L’escena de música urbana de les comarques gironines viu des de fa un temps el seu moment més dolç. La irrupció de noms com Malson Atmosfèric, Geri, Tramma o Pol Bordas, entre molts d’altres, demostra que existeix un moviment amb ganes de cruspir-se el món a base de beats, caixes de ritme i temes que aborden sense complexos les inquietuds de la coneguda com a generació Z. Potenciar el talent i ajudar a fer el salt a tots aquests joves músics és l’objectiu de Metz Records, un nou segell discogràfic apadrinat per U98 Music que s’estrena avui amb el llançament de 100Timent, el primer EP de Quimo, el nom artístic del jove Quim Meléndez (Girona, 2002).

Em vas fer mal, No m’estanco, Estar amb tu ft Hatty i Fortu i Tinc són els quatre temes que conformen un EP que, amb una mirada fresca i optimista, aborda temàtiques com l’amor, la tristesa i la resiliència humana. «Aquest treball l’he enfocat cap a un trap molt sentimental, però que al mateix temps defuig la tristesa. He intentat mostrar que encara que passis per una etapa complicada, sempre es pot tirar endavant i sempre cal buscar el costat positiu» explica el jove músic gironí, que des de 2020 ha anat cuinant el seu projecte «a foc lent».

Com molts dels seus companys d’escena, Quimo va començar a sentir la inquietud per fer música durant els seus anys a l’Institut, una època en la qual sobretot escoltava rap, mentre participava de les batalles de galls i rondes de freestyle. Amb el temps, va començar a escriure els seus propis temes donant forma, sense presses, al seu projecte.

Trobar el tret diferencial

Sobre les influències que marquen la seva proposta, Quim Meléndez cita, a més del rap, alguns dels referents de la música urbana cantada en català com Lildami, 31Fam o els Flashy Ice Cream, així com l’intèrpret argentí Duki, a qui defineix com un «geni» de l’auto-tune. Així i tot, Quimo vol dotar el seu projecte de nous aires, oferint a aquesta heterogènia escena musical nous horitzons.

«El que intento és fer una cosa que encara no s’ha fet en la nostra llengua. Busco diferenciar-me i aportar alguna cosa nova» apunta el jove cantant gironí, que presentarà aquest primer treball el pròxim mes de juny en el marc de la segona edició del SantJu Trap de Sant Julià de Ramis.

Un segell necessari

Metz Records engega motors amb la ferma voluntat de fer enlairar molts dels joves artistes que, en els darrers anys, s’han anat obrint camí dins l’escena gironina. Manel Vizcaíno -conegut pel seu projecte musical Malson Atmofèric- és el promotor i gestor d’aquesta discogràfica que, sota el paraigües de la gironina U98 Music (Blaumut, El Pot Petit, Paula Grande), vol ajudar a polir i potenciar el talent local, estenent també els seus tentacles per arreu del territori català.

Després d’acumular experiència amb el seu projecte i ajudant a altres artistes de l’escena, Vizcaíno es posa al capdavant d’un projecte nascut després d’una col·laboració amb U98 Music, a través del compte d’Instagram que gestiona (@musicat_memes), que compta amb més de 30.000 seguidors. «Em van proposar engegar un segell centrat en la música urbana i que jo el gestionés. Per descomptat vaig dir que sí i vaig posar fil a l’agulla per apostar pels meus amics. Hi ha un conjunt d’artistes amb gran potencial» explica Vizcaíno sobre un projecte que des d’ara i fins la tardor ja té previst un bon grapat de llançaments i que vol «creuar fronteres» i dotar l’escena d’una estructura professional.