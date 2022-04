La pel·lícula ‘Alcarràs’, de Carla Simón, va ser aquest divendres l’estrena més vista a tot l’Estat amb més de 10.000 espectadors i 169 còpies en sales. De fet, la cinta és la tercera més vista en el rànquing publicat per ComscoreMoviesSpain per sota de ‘El hombre del norte’ i ‘Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore’, totes dues estrenades anteriorment. ‘Alcarràs’ també va ser la tercera pel·lícula en recaptació global i la primera en mitjana per còpia. Així mateix, la pel·lícula també va ser la més vista a Catalunya el dia de la seva estrena.

La cineasta Carla Simón va estrenar aquest divendres a la gran pantalla la pel·lícula ‘Alcarràs’ després del triomf al Festival Internacional de Cinema de Berlín i el reconeixement al Festival de Màlaga. El film explica la història de l’última collita de fruita d’una família d’una finca del Segrià abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Després del viatge emocional d’’Estiu 1993’, Simón torna a gravitar en les relacions familiars i en els xocs entre les diverses generacions que viuen juntes.