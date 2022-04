El cantant Manolo García va publicar ahir 27 noves cançons amb el disc de pop rock Mi Vida en Marte (Sony Music) i amb l’àlbum més acústic i d’esperit flamenc Desatinos desplumados (Sony Music). Els temes van començar a sorgir en la gira que va fer el 2019 i també durant el confinament.

«Més que mai he programat ritmes, he tocat percussions, bateries, guitarres i aquests dos discos són en els que finalment tinc més pols propi com a instrumentista, molt humil, però molt sincer», ha assegurat Manolo García.

L’ex El último de la fila sortirà a la carretera per presentar els dos discos a grans recintes en una gira extensa que anirà de maig a desembre del 2022. En el marc d’aquesta gira, García actuarà al Guíxols Arena el 5 d’agost, dins la programació del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.